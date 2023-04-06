Рабочий погиб в обрушившемся котловане в Кстовском районе

Рабочий погиб вследствие обрушения котлована в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Трагедия произошла 8 апреля около 18:00 в селе большое Мокрое.
Согласно информации, представленной ведомством, мужчину завалило грунтом при проведении земляных работ в котловане.
В результате ЧП рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.
Гострудинспекция начала расследование происшедшего несчастного случая.
Напомним, похожее происшествие случилось в деревне Новой посёлка Земляничная поляна Кстовского района.Там при проведении работ в котловане погиб 49-летний слесарь водоснабжающей организации, которого засыпало землёй.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+