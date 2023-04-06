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Происшествия

Рабочий погиб в обрушившемся котловане в Кстовском районе

09 апреля 2023 10:55  [180] Происшествия

Рабочий погиб вследствие обрушения котлована в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Трагедия произошла 8 апреля около 18:00 в селе большое Мокрое.

Согласно информации, представленной ведомством, мужчину завалило грунтом при проведении земляных работ в котловане.

В результате ЧП рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

Гострудинспекция начала расследование происшедшего несчастного случая.

Напомним, похожее происшествие случилось в деревне Новой посёлка Земляничная поляна Кстовского района.Там при проведении работ в котловане погиб 49-летний слесарь водоснабжающей организации, которого засыпало землёй.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
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