"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
09 апреля 2023 11:58  [143] Нижегородским предпринимателям упростили получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства
07 апреля 2023 18:27  [350] Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству заявок на льготный лизинг оборудования
07 апреля 2023 14:09  [467] ООО "Первый Мясокомбинат" построит в Нижнем Новгороде мясоперерабатывающий комплекс
05 апреля 2023 12:20  [308] Победители программы ОМК "Начни свое дело" по экопроектам пройдут стажировку в Москве
05 апреля 2023 09:40  [555] "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" получил почётный штандарт губернатора
04 апреля 2023 18:42  [541] Глеб Никитин наградил Почетными знаками "За качество и конкурентоспособность" шесть нижегородских предприятий
04 апреля 2023 17:53  [477] "Ростелеком" представил нижегородскому бизнес-сообществу лучшие практики для защиты от киберугроз
04 апреля 2023 12:36  [367] "РТК-Солар": За год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети
03 апреля 2023 17:53  [416] Пивовары Нижегородской области приступили к маркировке своей продукции
03 апреля 2023 15:08  [411] Две нижегородские компании претендуют на премию в сфере детских товаров и услуг "Золотой медвежонок"
Бизнес

Нижегородским предпринимателям упростили получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства

09 апреля 2023 11:58  [143] Бизнес

Субъектам малого и среднего предпринимательства Нижегородской области упростили получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства. Для этого разработана новая методика определения угрозы банкротства плательщика в случае единовременной уплаты сумм налогов. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Как пояснили в ФНС, принятые изменения упрощают получение рассрочки или отсрочки по уплате налогов. Они приняты в качестве меры поддержки в рамках нацпроекта "МСП и и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее расчёт критериев производился только с использованием годовой бухгалтерской отчётности и комплекта первичных документов. Теперь же можно использовать альтернативные методы: стандартный и углубленный

По стандартному методу основания для рассрочки проверяются по имеющимся у налогового органа сведениям. Для субъектов МСП действует упрощенная формула, которая учитывает размер долга и сумму уплаченных налогов.

Если основания для рассрочки не подтвердились по стандартному методу, то можно использовать углубленный метод, раскрыв сведения о своей деятельности.

Обеспечение исполнения обязательств по рассрочке можно предоставить в течение месяца после её получения. В качестве обеспечения принимается залог ликвидного имущества, поручительство платёжеспособного лица, банковская гарантия.

Вопросы предоставления отсрочки или рассрочки на сумму менее 10 млн рублей рассматривает региональное управление ФНС, свыше 10 млн рублей - межрегиональная инспекцию ФНС по управлению долгом.

Заявление можно подать в том числе через личный кабинет на сайте ФНС РФ.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство Налоги ФНС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Дзержинский Химик провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
06 апреля 2023 18:06Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph