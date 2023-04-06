Нижегородским предпринимателям упростили получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства Бизнес

Субъектам малого и среднего предпринимательства Нижегородской области упростили получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства. Для этого разработана новая методика определения угрозы банкротства плательщика в случае единовременной уплаты сумм налогов. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Как пояснили в ФНС, принятые изменения упрощают получение рассрочки или отсрочки по уплате налогов. Они приняты в качестве меры поддержки в рамках нацпроекта "МСП и и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее расчёт критериев производился только с использованием годовой бухгалтерской отчётности и комплекта первичных документов. Теперь же можно использовать альтернативные методы: стандартный и углубленный

По стандартному методу основания для рассрочки проверяются по имеющимся у налогового органа сведениям. Для субъектов МСП действует упрощенная формула, которая учитывает размер долга и сумму уплаченных налогов.

Если основания для рассрочки не подтвердились по стандартному методу, то можно использовать углубленный метод, раскрыв сведения о своей деятельности.

Обеспечение исполнения обязательств по рассрочке можно предоставить в течение месяца после её получения. В качестве обеспечения принимается залог ликвидного имущества, поручительство платёжеспособного лица, банковская гарантия.

Вопросы предоставления отсрочки или рассрочки на сумму менее 10 млн рублей рассматривает региональное управление ФНС, свыше 10 млн рублей - межрегиональная инспекцию ФНС по управлению долгом.

Заявление можно подать в том числе через личный кабинет на сайте ФНС РФ.