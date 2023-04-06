Пасхальный хоровой собор состоится в Александро-Невском кафедральном соборе 21 апреля Общество

Фото: Александр Чурбанов, с сайта Нижегородской митрополии

В кафедральном соборе Александра Невского 21 апреля состоится традиционный Пасхальный хоровой собор (0+), в котором примут участие ведущие церковные и светские хоры со всей страны. Мероприятие пройдёт по благословлению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Как сообщили в Нижегородской митрополии, 16-й Хоровой собор объединит взрослые и детские коллективы из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Оренбурга, Липецка, Ярославля, Иванова. Они исполнят духовную классику. Кроме этого, не обойдётся и без премьеры: в этот раз все коллективы будут исполнять пасхальное сочинение председателя Союза композиторов Санкт-Петербурга Антона Танонова.

Режиссёр и главный дирижер хорового собора – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, художественный руководитель и главный дирижёр камерного хора "Нижний Новгород" Иван Стольников. Музыкальный редактор – Татьяна Кострова.

XVI Пасхальный хоровой собор пройдёт в пятницу, 21 апреля, в 15:00 по адресу: ул. Стрелка, д. 3а.

Вход свободный.