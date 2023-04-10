Большой выбор запчастей на Partsboxshop.ru

Если вам нужны запчасти для автомобиля или спецтехники, найти их вы можете в нашем маркетплейсе Partsboxshop. У нас очень широкий ассортимент. Представлены тысячи наименований запчастей. Чтобы вы не растерялись, наши консультанты помогут с выбором.

Мы сотрудничаем с проверенными и надежными поставщиками. У нас есть детали как зарубежных, так и отечественных брендов. Купить запчасти на спецтехнику Челябинске очень просто через наш сайт partsboxshop.ru. Предлагаем надежно и стабильно, без сбоев работающие детали. Они действительно могут вас заинтересовать не только своим качеством, но и привлекательными ценами.

О нашей компании

Маркетплейс Partsboxshop сотрудничает не только с частными лицами, но и заводами-производителями, и различными сервисными и торговыми фирмами.

В нашем каталоге можно приобрести:

двигатели и запчасти к ним;

фильтры;

тормозные цилиндры;

различные масла;

топливные насосы;

и многое другое.

Лучше всего делать заказ, зарегистрировавшись на нашем сайте partsboxshop.ru. Это будет удобно вам.

Многие выбирают наш магазин, так как у нас недорогие цены. Также очень привлекательные способы отправки товара: курьером, через «Яндекс.Такси», транспортной компанией.

Доставка возможна в любой город России.

Привлекательность нашего магазина не только в том, что здесь можно купить запчасти. У нас можно и разместить товар для продажи. А это хорошо подходит для поставщиков запчастей.

Размещение товара на нашем сайте позволить вам быстро найти покупателей. Вы сможете увеличить продажи, при этом вкладывая минимум средств.

У нас можно купить элементы кузова, навесное оборудование, расходники и многое другое. Есть у нас и запчасти для строительной техники.

Низкие цены, удобство покупки на сайте, большой выбор – все это говорит в пользу нашего маркетплейса.

Преимущества

Partsboxshop – это современный магазин, где вы найдете все, что вам нужно для отличной работы вашего автомобиля и спецтехники.

К сожалению, машины могут ломаться, им могут потребоваться расходники, комплектующие. И, конечно же, все эти элементы должны быть хорошего качества.

Плюсы нашего маркетплейса: круглосуточно регистрируем заявки; товары отправляются в тот же день, когда вы их заказали; модели на сайте всегда есть на складе; гарантия на запчасти 6 месяцев.

Зарегистрировавшись у нас один раз, вам не придется каждый раз заполнять свои данные для покупки запчастей.

Ждем вас на нашем сайте Partsboxshop.ru! Наш широкий выбор и отличное качество – то, что всегда понравится вам!

Реклама. ИП Свяжина Светлана Васильевна. partsboxshop.ru

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