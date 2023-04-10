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Общество

Александр Вайнберг передал автомобиль скорой помощи мотострелковому батальону "Лавина"

10 апреля 2023 14:15  [41] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Сенатор РФ, первый заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Вайнберг вручил ключи от машины скорой помощи Герою Донецкой народной республики Остапу Черному для спасения раненых бойцов. Вместе с транспортом сенатор передал 4 000 специальных обогревающих элементов под одежду.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил Александра Вайнберга за поддержку Донбасса, отметив, что благодаря доставленному им автомобилю скорой помощи будут спасены жизни многих раненых бойцов.

"Передача автомобиля нашим ребятам очень важна. Потому что есть, к сожалению, разные ситуации: это война, это, в том числе, и раненые ребята. У нас сейчас автомобили, увы, это расходный материал, поэтому он пригодится, будет нужен, с учетом того, что он еще и не пустой", – подчеркнул глава региона.

"Передаю по-братски от Нижнего Новгорода. Вот на этой машине написано "Купно за едино": я – нижегородец, а в 1612 году мы поляков погнали и отстояли Российское государство. "Купно за едино" – это "вместе за одно", а за одно точно победим", – заявил сенатор.

"Есть знаменитейший хирург Юрий Ильич, который оказал помощь очень большому количеству военнослужащих, мне в том числе. Бытует мнение в пехоте, я как пехотный замкомандира скажу, если попал к Ильичу, то 99 %, что человек остается жив и возвращается. Эта машина принесет помощь, поэтому хочу передать этот автомобиль медроте, Юрию Ильичу для работы с ранеными", – отметил Остап Черный.

Автомобиль скорой медицинской помощи был специально переоборудован на нижегородском предприятии, оснащен современным медоборудованием и предназначен для экстренной транспортировки пациентов в медучреждения. 

Напомним, из Нижегородской области в постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года региональное отделение партии "Единая Россия" вместе с партнерами отправила сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

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Теги:
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