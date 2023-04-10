Всероссийский союз страховщиков провел в Нижнем Новгороде совещание по противодействию страховому мошенничеству Бизнес

Представители страховых компаний и Всероссийского союза страховщиков рассказали журналистам о межведомственном совещании по противодействию страховому мошенничеству в Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие представители почти всех страховых компаний региона, уголовного розыска, Главного управления по безопасности дорожного движения, прокуратуры и Центрального банка.

На совещании обсуждались вопросы противодействия страховому мошенничеству, тенденции этой работы и планы на будущее.

Так, со стороны страховщиков был поднят вопрос о предоставлении им административных дел и записей с видеорегистраторов, что позволит оперативно рассматривать каждый страховой случай.

По словам руководителя департамента безопасности СК "Согласие" Егора Фарафонова, договоренность о предоставлении этой информации уже достигнута.

Как рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, по итогам 2022 года Нижегородская область опустилась в "антирейтинге" регионов с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО с 7-й строчки на 25-ю, что позволило региону перейти из красной зоны в желтую. В этом году ведется работа над выходом в зеленую зону. Рейтинг, демонстрирующий уровень риска для страховщиков в регионе, ежегодно формирует РСА.

Частота страховых случаев по ОСАГО в Нижегородской области в 2022 году составила 5%, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 6,4%.

Размер средней выплаты составил 80 тысяч рублей.

Отмечается снижение судебных обращений страхователей на работу страховых компаний. Если в 2019 году по отношению ко всем страховым случаям их было 13,2%, то в 2022 году – 4,9%.

Снижается и уровень выплат, что говорит о росте эффективности работы страховых компаний против страхового мошенничества. В 2019 году уровень выплат составлял 115%, что говорило об убыточности деятельности страховщиков в регионе. В 2022 году этот показатель составил 76%.

Также отмечается снижение количества мошеннических действий со страховками. Если в 2021 году было зарегистрировано 379 обращений страховых компаний в полицию по фактам страхового мошенничества, то в 2022 году этот показатель снизился до 253 случаев.

В 2021 году ущерб от мошеннических действий составлял 108 млн рублей, а в 2022 году – уже 72 млн рублей.

Растет и количество возбуждаемых уголовных дел. Это стало возможно за счет эффективного взаимодействия полиции и страховых компаний. Доля возбуждаемых уголовных дел в Нижегородской области составляет 26%. Отметим, что в среднем по России этот показатель составляет 22%.

– Я бы хотел отметить, что в регионе существенно выросло качество координации действий страховых компаний. Мы за это выражаем признательность Всероссийскому союзу страховщиков. В регионе на постоянной основе действует специальная рабочая группа, которая позволяет страховщикам обмениваться информацией и лучшими практиками, – отметил вице-президент группы "АльфаСтрахование" Алексей Артамонов.

Что касается видов мошенничества со страховками, то Сергей Ефремов отметил, что в последнее время злоумышленники стали чаще звонить гражданам и говорить, что заканчивающийся полис можно продлить, оплатив счет по предложенной ссылке. Нижегородцам в таких случаях рекомендуется обратиться в свою страховую компанию для уточнения информации.

Также распространены случаи, когда во время ДТП предлагают решить проблему на месте. Переводить деньги второму участнику ДТП ни в коем случае не стоит, необходимо оформить аварию официально, тем более сейчас это можно сделать с телефона за несколько минут с помощью приложения. В таком случае, если вы стали виновником ДТП, траты на себя возьмет страховая компания.

Кроме того, в интернете распространены объявления, предлагающие оформить полисы ОСАГО за 1000-1500 рублей. Сергей Ефремов подчеркнул, что это мошенники. Официальные полисы в среднем стоят 9 тысяч рублей и слишком низкая стоимость – способ заманить доверчивых граждан в руки мошенников.