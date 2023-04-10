Турнир памяти Владимира Жириновского прошёл в Навашине Спорт

Фото: НРО ЛДПР

Состязания по мини-футболу на Кубок Основателя ЛДПР Владимира Жириновского прошли в городе Навашино. Мероприятие было организовано координатором Навашинского местного отделения ЛДПР Яной Машиной. Об этом рассказали в пресс-службе НРО партии.

На открытой площадке Дворца спорта встретились команды настоящих ветеранов этой игры из трёх городов: Навашина, Выксы и Мурома.

Присутствующие почтили память Владимира Вольфовича минутой молчания.



Руководитель Навашинского Дворца спорта Игорь Борисов был награждён Благодарственным письмом руководителя Фракции ЛДПР в региональном парламенте Владислава Атмахова. Его передали прибывшие поддержать участников турнира заместитель координатора Нижегородского отделения ЛДПР Ирина Молькова и активисты молодёжной организации Михаил Жуков и Михаил Жабовский.

Самая ловкая и выносливая команда получила главный приз - Кубок Владимира Жириновского. Остальные участники тоже не остались без наград: их ждали медали и специальные подарки от партии.