Турнир памяти Владимира Жириновского прошёл в Навашине

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Состязания по мини-футболу на Кубок Основателя ЛДПР Владимира Жириновского прошли в городе Навашино. Мероприятие было организовано координатором Навашинского местного отделения ЛДПР Яной Машиной. Об этом рассказали в пресс-службе НРО партии.
На открытой площадке Дворца спорта встретились команды настоящих ветеранов этой игры из трёх городов: Навашина, Выксы и Мурома.
Присутствующие почтили память Владимира Вольфовича минутой молчания.
Руководитель Навашинского Дворца спорта Игорь Борисов был награждён Благодарственным письмом руководителя Фракции ЛДПР в региональном парламенте Владислава Атмахова. Его передали прибывшие поддержать участников турнира заместитель координатора Нижегородского отделения ЛДПР Ирина Молькова и активисты молодёжной организации Михаил Жуков и Михаил Жабовский.
Самая ловкая и выносливая команда получила главный приз - Кубок Владимира Жириновского. Остальные участники тоже не остались без наград: их ждали медали и специальные подарки от партии.
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