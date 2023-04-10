Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
10 апреля 2023 19:33  [138] Ежегодное собрание представителей региональной потребкооперации прошло в Нижнем Новгороде
07 апреля 2023 17:26  [508] Итоги работы АПК за 2022 год подвели на коллегии Минсельхоза Нижегородской области
07 апреля 2023 14:58  [445] Более 100 км автомагистрали М-12 построены с битумом "Газпром нефти"
07 апреля 2023 12:58  [429] АПЗ в марте осуществил поставку промышленных счетчиков газа на предприятие в Таджикистане
07 апреля 2023 12:04  [391] "Нижегородский завод металлоизделий" увеличит производство на 12% благодаря участию в нацпроекте
07 апреля 2023 11:39  [464] Посетившие Нижегородскую область туристы в 2022 году потратили в регионе 16,7 млрд рублей
05 апреля 2023 18:42  [440] Корпорация развития, ННГУ и администрация Дзержинска заключили соглашения для обеспечения кадрами предприятия химпрома
05 апреля 2023 13:18  [455] Четыре нижегородских проекта стали лауреатами премии имени И.П. Кулибина
04 апреля 2023 14:48  [536] Нижний Новгород получил федеральный бюджетный кредит на реконструкцию коллектора и укрепление склонов Почаинского оврага
31 марта 2023 19:21  [774] Штандарты губернатора вручили лучшим промышленным предприятиям Нижегородской области
Экономика

Ежегодное собрание представителей региональной потребкооперации прошло в Нижнем Новгороде

10 апреля 2023 19:33  [138] Экономика

Фото: Дарья Смирнова

Ежегодное собрание представителей Нижегородского областного союза потребительских обществ (НОСПО) прошло в Нижнем Новгороде. В рамках мероприятия нижегородские кооператоры подвели итоги работы за прошлый год и обсудили с органами власти задачи потребкоперации на ближайшую перспективу.

Открывая собрание, замгубернатора нижегородской области Андрей Саносян отметил значимость нижегородской потребкооперации для продовольственного рынка региона.

"Нижегородский областной союз потребительских обществ – надежный партнер в вопросах бесперебойного снабжения населения товарами и продуктами первой необходимости. Хотя прошедший год был непростым, система потребительской кооперации продолжила развитие инфраструктуры, торговли, системы образования. Правительство области способствует этим процессам, оказывая кооперации государственную поддержку", – сказал Андрей Саносян.

Одной из основных задач, возникшей фоне роста спроса на товары местного производства, он назвал брендированием продукции производства и активное её продвижение. "Продукция нижегородских кооператоров должна быть узнаваемой не только в нашем регионе, но и за его пределами", – подчеркнул Саносян.

Председатель Совета НОСПО Алексей Ериков отметил, что в прошлом году из областного бюджета была выделена беспрецедентная региональная поддержка в размере 72 млн рублей на компенсацию части затрат на услуги ЖКХ для сельских магазинов, удалённых от районных центров на расстояние более 11 км.

Он рассказал, что совокупный объём хозяйственной деятельности нижегородских кооператоров за 2022 год вырос на 9% и составил около 11 млрд рублей.

В системе потребкооперации региона в настоящее время работают 16 хлебозаводов. В прошлом году хлебопёки получили помощь из регионального бюджета на возмещение части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий в размере 8,6 млн рублей.

Глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов отметил, что люди, проживающие в сельской местности, должны иметь достойный заработок и все необходимые условия для проживания.

Власти оказывают поддержку при модернизации производства, развитии системы закупок сельхозпродукции у населения и системы логистик - в виде субсидий и льготных кредитов.

На собрании было озвучено, что 2023 год – юбилейный для нижегородской кооперации. Потребкооперация региона зародилась в 1868 году, и летом пройдёт празднование 155-летия кооперативного движения на Нижегородчине.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph