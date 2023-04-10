Ежегодное собрание представителей региональной потребкооперации прошло в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Дарья Смирнова

Ежегодное собрание представителей Нижегородского областного союза потребительских обществ (НОСПО) прошло в Нижнем Новгороде. В рамках мероприятия нижегородские кооператоры подвели итоги работы за прошлый год и обсудили с органами власти задачи потребкоперации на ближайшую перспективу.

Открывая собрание, замгубернатора нижегородской области Андрей Саносян отметил значимость нижегородской потребкооперации для продовольственного рынка региона.

"Нижегородский областной союз потребительских обществ – надежный партнер в вопросах бесперебойного снабжения населения товарами и продуктами первой необходимости. Хотя прошедший год был непростым, система потребительской кооперации продолжила развитие инфраструктуры, торговли, системы образования. Правительство области способствует этим процессам, оказывая кооперации государственную поддержку", – сказал Андрей Саносян.

Одной из основных задач, возникшей фоне роста спроса на товары местного производства, он назвал брендированием продукции производства и активное её продвижение. "Продукция нижегородских кооператоров должна быть узнаваемой не только в нашем регионе, но и за его пределами", – подчеркнул Саносян.

Председатель Совета НОСПО Алексей Ериков отметил, что в прошлом году из областного бюджета была выделена беспрецедентная региональная поддержка в размере 72 млн рублей на компенсацию части затрат на услуги ЖКХ для сельских магазинов, удалённых от районных центров на расстояние более 11 км.

Он рассказал, что совокупный объём хозяйственной деятельности нижегородских кооператоров за 2022 год вырос на 9% и составил около 11 млрд рублей.

В системе потребкооперации региона в настоящее время работают 16 хлебозаводов. В прошлом году хлебопёки получили помощь из регионального бюджета на возмещение части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий в размере 8,6 млн рублей.

Глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов отметил, что люди, проживающие в сельской местности, должны иметь достойный заработок и все необходимые условия для проживания.

Власти оказывают поддержку при модернизации производства, развитии системы закупок сельхозпродукции у населения и системы логистик - в виде субсидий и льготных кредитов.

На собрании было озвучено, что 2023 год – юбилейный для нижегородской кооперации. Потребкооперация региона зародилась в 1868 году, и летом пройдёт празднование 155-летия кооперативного движения на Нижегородчине.