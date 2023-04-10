Нижегородец Алексей Трифонов вошёл в состав Общественного совета при МВД РФ Общество

Фото: канал "Полковник Трифонов" в YouTube.com

Нижегородец Алексей Трифонов - основатель общественного движения "Остановить педофила" и практикующий эксперт новых медиа - вошёл в обновлённый состав Общественного совета при Министерстве внутренних дел РФ.

Соответствующий приказ подписан главой МВД, генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым.

Алексей Трифонов - полковник полиции в отставке, экс-руководитель нижегородского "Центра по противодействию экстремизму" ("Центра Э"). Он известен нижегородцам как автор Telegram-канала "Полковник Трифонов".

Формирование совещательного органа проведено в соответствии с Указом президента РФ от 23.05.2011 № 668 "Об общественных советах при МВД РФ и его территориальных органах" в связи с истечением трёхлетнего срока полномочий предыдущего.

В Совет вошли 36 человек, среди которых известные правозащитники, деятели культуры и искусства, представители традиционных конфессий, СМИ, образовательных организаций, молодёжных и волонтёрских объединений.

Так, помимо Алексея Трифонова в Общественный совет вошли журналисты Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян, актёры Артём Михалков и Владимир Машков, гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов, президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон и другие.

СПРАВКА:

Общественный совет при Министерстве внутренних дел Российской Федерации является совещательным органом и образуется в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, а также общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, профессиональных объединений предпринимателей и решения наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, в том числе полиции.