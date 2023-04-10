Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2023 19:59  [156] Нижегородец Алексей Трифонов вошёл в состав Общественного совета при МВД РФ
10 апреля 2023 18:46  [121] Правительство продлило бесплатный приём студентов, отчисленных из зарубежных вузов
10 апреля 2023 18:33  [159] Противоклещевая обработка пройдет в шести парках Нижнего Новгорода 11-13 апреля
10 апреля 2023 18:19  [139] Нижегородский водоканал запустил голосового робота-помощника
10 апреля 2023 17:56  [311] Нижегородские социальные участковые начали первые обходы территорий
10 апреля 2023 17:33  [260] Первый отремонтированный в 2023 году участок дороги готовят к приемке в Нижегородской области
10 апреля 2023 17:25  [165] Работы по бетонированию перекрытий ведутся на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде
10 апреля 2023 17:09  [166] Нижегородские дизайнеры представят свои бренды на Московской неделе моды
10 апреля 2023 16:47  [159] Подрядчик уборки мусора в Арзамасе за месяц получил более ста предостережений
10 апреля 2023 16:28  [215] Конференция для директоров школ Нижнего Новгорода прошла в Мининском университете
Общество

Нижегородец Алексей Трифонов вошёл в состав Общественного совета при МВД РФ

10 апреля 2023 19:59  [156] Общество

Фото: канал "Полковник Трифонов" в YouTube.com

Нижегородец Алексей Трифонов - основатель общественного движения "Остановить педофила" и практикующий эксперт новых медиа - вошёл в обновлённый состав Общественного совета при Министерстве внутренних дел РФ.

Соответствующий приказ подписан главой МВД, генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым.

Алексей Трифонов - полковник полиции в отставке, экс-руководитель нижегородского "Центра по противодействию экстремизму" ("Центра Э"). Он известен нижегородцам как автор Telegram-канала "Полковник Трифонов".

Формирование совещательного органа проведено в соответствии с Указом президента РФ от 23.05.2011 № 668 "Об общественных советах при МВД РФ и его территориальных органах" в связи с истечением трёхлетнего срока полномочий предыдущего.

В Совет вошли 36 человек, среди которых известные правозащитники, деятели культуры и искусства, представители традиционных конфессий, СМИ, образовательных организаций, молодёжных и волонтёрских объединений.

Так, помимо Алексея Трифонова в Общественный совет вошли журналисты Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян, актёры Артём Михалков и Владимир Машков, гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов, президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон и другие.

СПРАВКА:

Общественный совет при Министерстве внутренних дел Российской Федерации является совещательным органом и образуется в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, а также общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, профессиональных объединений предпринимателей и решения наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, в том числе полиции.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Общественные организации
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph