Дополнительные автобусы выйдут на ряд маршрутов в Нижнем Новгороде на Пасху Общество

Дополнительные автобусы выйдут на ряд маршрутов в Нижнем Новгороде на Пасху, сообщает "НТА-Приволжье". Согласно информации, речь идет о маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ. Предполагается, что перевозчики усилят работу на маршрутах А-62, А-80, А-28, А-53а, А-53, А-65, А-90, А-12, А-51, А-72, А-31, А-43, А-26, А-27, Т-29, Т-49, Т-86 Т-57, Т-76. Маршруты Т-83, Т-65, Т-40,Т-87, Т-3, Т-370 в этот день станут работать по расписанию буднего (рабочего) дня. Ранее сообщалось, что расписание восьми частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде опубликуют 11 апреля.

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