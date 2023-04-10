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Общество

Ирина Седых представила опыт культурных проектов Выксы

11 апреля 2023 11:06  [98] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Публичный диалог "Региональная культурная политика: взгляд и практический опыт с двух разных сторон" состоялся в нижегородском музейном пространстве "Арсенал".

В мероприятии приняли участие председатель попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых и заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Модератор встречи, заместитель директора по региональному развитию ГМИИ им. Пушкина Анна Гор отметила, что спикеры решают сходные по сложности задачи и вносят заметный вклад в развитие культурной реальности Нижнего Новгорода и Выксы. Позитивный опыт культурной трансформации Приволжской столицы и областного моногорода стал главной темой обсуждения.

Говоря об изменениях, происходящих в Выксе в последние годы, Ирина Седых отметила роль "Выкса-фестиваля", который помогает не только развивать территории и привлекать в город туристов и государственные инвестиции, но и меняет отношение жителей к собственному городу.

"Безусловно, фестивалю необходимы зрители из других городов, с иным взглядом, насмотренностью, предпочтениями в искусстве. Но, в первую очередь, "Выкса-фестиваль" – событие для местных жителей. Поэтому на протяжении всех 12 лет для нас жизненно важно, чтобы в его создании участвовали выксунцы. Сейчас мы подошли к тому, чтобы открыть в Выксе продюсерский центр. Мы хотим привлечь к созданию фестиваля еще больше местных жителей, которые вовлечены в жизнь города, хорошо его знают и помогут сделать ежегодное событие и сам округ еще лучше. Выкса – город талантливых людей, нужно их найти и обучить. Кстати, находить их помогают в том числе и проекты фестиваля, в которых выксунцы охотно участвуют", – рассказала Ирина Седых.

Также на встрече обсудили взаимодействие Нижнего Новгорода и Выксы, строительство "Шухов парка" и создание в областной столице региональной ассоциации арт-резиденций. В конце разговора спикеры ответили на вопросы из зала.

"Благодаря частной инициативе и поддержке ОМК в Выксе успешно внедрили многие вещи, о которых в Нижнем Новгороде только недавно задумались. Мы только подходим к проектам, которые в Выксе существуют уже пять лет. Само понимание важности культуры появилось в Выксе на 10-12 лет раньше", - подчеркнул Олег Беркович.

Диалог прошел в рамках программы выставки "До и после: проекты в арт-резиденции "Выкса", организованной ГМИИ имени Пушкина совместно с благотворительным фондом "ОМК-Участие" и музеем истории Выксунского металлургического завода. Выставка работает до 4 июня 2023 года.

Генеральный партнер выставки – Объединенная металлургическая компания (ОМК).

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Теги:
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