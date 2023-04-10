Саратовский ТЮЗ покажет гастрольные спектакли в Нижне Новгороде 14-16 апреля Культура и отдых

В Нижний Новгород с гастролями приедет Саратовский академический театр юного зрителя им. Киселёва. Спектакли пройдут на сцене Нижегородского ТЮЗа с 14 по 16 апреля в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Об этом сообщили в региональном Минкультуры.

Как рассказал директор Саратовского ТЮЗа, заслуженный артист РФ Игорь Баголей, благодаря этой программе у коллективов есть уникальная возможность показать свои лучшие спектакли зрителям в других регионах.

"Для нас особенно важно оказаться на сцене нижегородского ТЮЗа. Здесь совсем другая атмосфера, другие зрители. Для артистов это большое творческое испытание, но и исключительно интересная задача. Мы очень ждём встречи с нижегородскими зрителями и приглашаем всех на наши спектакли. Несомненно, это будет полезный творческий опыт для всех нас", - отметил он.

Саратовский театр привёз постановки как для детей, так и для взрослых:

14 апреля в 14:00 и 18:00 - спектакль по роману Марка Твена "Приключения Тома Сойера";

15 апреля в 14:00 и 18:00 - музыкальная сказка "Чудеса на Змеином болоте" по пьесе Юлия Кима "Кто принцессу поцелует";

16 апреля в 18:00 - спектакль по повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие".

Директор Нижегородского театра юного зрителя Инна Ванькина рассказала, что уровень предлагаемых спектаклей приятно удивит и порадует нижегородцев. "Хочется пожелать саратовцам почувствовать наше нижегородское гостеприимство и тёплый отклик зрителей", - добавила она.

В эти же даты коллектив Нижегородского ТЮЗа впервые за долгие годы выступит с обменными гастролями в Саратове. Местным зрителям будут представлены спектакли "Сказка о потерянном времени", "Волшебник страны OZ" и "Много шума из ничего".

Главный режиссер Нижегородского ТЮЗа Алексей Логачёв, кстати, раньше возглавлял труппу Саратовского ТЮЗа.

"Я очень рад, что дорогой мне коллектив приедет в тот театр, где я сейчас работаю. "Большие гастроли" – это важный и значимый проект. Прекрасно, что он существует и даёт возможность раз в год нам поделиться своим творчеством и пригласить кого-то к себе. Таким образом, у зрителя есть возможность знать не только нижегородскую театральную среду, но и видеть всероссийскую картину", - сказал он.

Напомним, что федеральная программа "Большие гастроли" стартовала в 2014 году. За это время нижегородские зрители смогли посмотреть спектакли Московского театра на Малой Бронной, Московского Губернского театра, Санкт-петербургского государственного театра "Мастерская", Тамбовского драмтеатра, Орловского академического театра им. Тургенева, Тбилисского русского драматического театра, Тверского и Кировского кукольных театров, театра оперы и балета Республики Коми и других.

В 2023 году в программе примут участие шесть театров Нижегородской области: ТЮЗ, театр драмы и театр комедии из Нижнего Новгорода, Дзержинский театр драмы, Кстовский театр кукол и независимый театр "На Счастливой".