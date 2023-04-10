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Общество

Дорожные рабочие осуществляют мойку дорог в Нижнем Новгороде в рамках месячника

11 апреля 2023 14:18  [2] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Очистка и мойка дорог, тротуаров и общественных территорий продолжается в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. 

В Автозаводском районе круглосуточно работают пылесосы, вакуумно-подметательные, и поливомоечные машины. Как отметил глава района Александр Нагин, коммунальная техника работала ночью на ул. Лескова, Львовской, Комсомольской, Дьяконова, Южное шоссе, Ореховской, Минеева, Коломенской и др. "Продолжаются работы по мойке ограждений безопасности, шумозащитных экранов, идут работы по ремонту и окраске урн на ул. Янки Купалы, Лескова, Патриотов, Аркадия Гайдара. Остановочные павильоны моют на ул. Рельсовой, Героя Шнитникова, Колхозной, Космической и других", - добавил он.

"Сегодня по плану на улице Металлистов проходит мойка ограждений, на Гордеевском путепроводе мойка бортового камня, на улице Кузбасской и Комсомольском шоссе дорожные рабочие моют отбойники, а на Волжской набережной моют тротуары. Также в районе проходит очистка прибордюрных полос, газонов, тротуаров, остановочных павильонов, подбор мусора и ямочный ремонт", - отметил глава администрации Канавинского района Олег Алешин. Кроме того, глава района добавил, что уборка проходит в сквере по улице Бетанкура, в сквере "Мать и дитя", в сквере по Бульвару Мира, по улице Актюбинской и Мещерском озере, а в сквере Чкалова проходит ремонт урн. 

"Сегодня в Сормовском районе запланированы работы по очистке прибордюрных полос на ул.Торфяной,  Ногина, Шимборского, Н.Рыбакова, Коперника, Иванова. Продолжается очистка ливневого желоба на ул. Светлоярской. Мусор собирают с газонов на улицах Новые Пески, Ясной, Старая Канава. В Центре Сормова был вымыт памятник Д. Е. Бенардаки. В скверах моют скамейки и красят урны. Уборка в районе продолжается круглосуточно", - отметила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В Приокском районе дорожные рабочие моют ограждения безопасности, лавочки, урны и дорожки на общественных пространствах. Подобные работы ведутся на проспекте Гагарина, в сквере на площади Маршала Жукова, на бульваре в микрорайоне Караваиха. Кроме того, подрядчики в минувшие выходные помыли памятник маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. "Помимо этого, приступили к очистке ливневых лотков и колодцев, например, сегодня работы идут на улице Пятигорской. Прибордюрные полосы и мусор убираются на улице Ларина, в Караваихе, Щербинках. Продолжаем контактировать с жителями, отрабатываем их сигналы, как правило, это касается работы ДУК", - сказал глава Приокского района Михаил Шатилов.

Глава Московского района Владимир Кропотин сообщил, что стартовали ямочный ремонт дорог на Московском шоссе, покраска остановочных павильонов и урн на улице Рябцева. Кроме того, продолжаются работы по прометанию и мойке спецтехникой дорожных магистралей и проездов. Владимир Кропотин добавил, что с 18 апреля подрядные организации приступят к работам по очистке памятников, расположенных на территории района.

"В Нижегородском районе производится мойка заборов и ограждений с использованием специальной техники, в том числе на площади Максима Горького и в Звездинском сквере. На пешеходных зонах и на общественных пространствах производится очистка от коррозии и покраска ограждений, лавочек и урн. Такие работы выполняются на улицах Рождественская, Большая Покровская, Зеленском съезде, Нижне-Волжской набережной, в сквере им. Нестерова и в Чернопрудском сквере. Продолжается работа на дворовых территориях, идет подготовка к очистке и мойке памятников", - рассказал глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

"В Советском районе продолжается уборка улично-дорожной сети. Сегодня рабочие и техника приводят в порядок газоны и прибордюрные полосы на улицах Белинского, Полтавской, Юбилейной, Медицинской, Тверской и т.д. В настоящее время сотрудники обслуживающей организации МБУ "РЭД" отмывают от грязи дорожные ограждения на улице Ванеева, а также красят ограждения на Молитовском мосту. Кроме основных видов работ, в рамках проведения месячника по благоустройству предусмотрена очистка памятников и монументов", - сообщил глава Советского района Александр Иванов.

Как отметил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин, в первой половине дня дорожные рабочие очищали прибордюрные полосы на внутриквартальной территории по улицам Херсонской, Подводников, проспекту Ленина, осевой части улично-дорожной сети на Комсомольском шоссе, а также дождеприемный лоток по четной стороне проспекта Ленина.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пригласил всех желающих на предстоящий общегородской субботник. 

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