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Общество

Противоклещевая обработка стартовала в парках Нижнего Новгорода

11 апреля 2023 14:50  [107] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Противоклещевая обработка парков и скверов стартовала в Нижнем Новгороде 11 апреля.

Как отметили в городском департаменте благоустройства, соответствующие мероприятия продлятся до 31 мая.

Помимо обработки парков на общей площади в 450 га, работы проведут в лесах областного центра и муниципальных кладбищах, общая площадь охвата составит до 130 гектаров.

"Сегодня работа стартует в парке "Дубки" и в парке Станкозавода, на Втором парковом озере. С завтрашнего дня - парк "Светлоярский", детский парк им. Я.М. Свердлова. В пятницу, 14 апреля, работы пройдут в Автозаводском парке, а завершатся 17 апреля в парке "Швейцария", - сообщили в Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

По данным специалистов, противоклещевая обработка проходит с использованием умеренно опасных веществ.

Ранее сообщалось, что противоклещевая обработка пройдет в шести парках Нижнего Новгорода 11-13 апреля.

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Теги:
Клещи Парки
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