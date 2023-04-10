Представитель Нижегородской области стал финалистом проекта "Экософия" Общество

Фото: АНО “Россия - страна возможностей”

Полуфинал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершился в Тюменской области. В финал вышли 28 конкурсантов, представляющие 15 регионов нашей страны. Нижегородскую область в финальных испытаниях представит Алексей Борисович Гроза, директор музея-заповедника "Град Китеж".

Конкурс "Экософия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Гранд-финал конкурса пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля 2023 года.

"Сегодня в нашем сообществе проекта «Экософия» почти 50 000 человек, и вы – 110 участников из 33 регионов нашей страны, которые вышли в полуфинал конкурса после сложнейшего отбора, – уже сейчас проводите большую работу, на практике вовлекая людей в экологичный образ жизни. Вы собственными силами организовали на четырех площадках города большое количество мероприятий: 23 лекции, 50 мастер-классов, семь экоквизов.Все, кто собрался сегодня здесь, действительно двигают нашу страну вперед в сфере экологических вопросов, вовлекают все больше и больше людей. И я уверен, это и есть наша общая главная победа! Ещё раз спасибо вам и не забывайте, что Россия – страна возможностей!", - сказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

По итогам конкурсных испытаний в Тюмени в число финалистов вошел представитель Нижегородской области Алексей Гроза, директор музея-заповедника "Град Китеж", директор АНО "Природно-культурный центр "Артемовские луга", действительный член Русского географического общества, председатель воскресенского отделения нижегородского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Алексей Гроза является одним из координаторов федеральной акции "Киноэкология" по сбору макулатуры на производство фильма от региона. Регион, который принимает участие в сборе вторсырья, на вырученные деньги от акции получает возможность снять фильм про воспитание личностных качеств. На сегодняшний день только в Нижегородской области собрано более 60 тонн макулатуры, в России создано более 40 фильмов про патриотическое воспитание, честность, мужественность и т.д. Всего запланировано создать 99 фильмов для воспитания 99 качеств. Алексей Гроза входит в рабочую группу, которая трудится над проектом по созданию в Нижегородской области второго природного парка "Артемовские луга" - нового общественного экологичного пространства для жителей и гостей региона с учётом сохранения уникального природного биоразнообразия.

"В Тюмени на полуфинале конкурса "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" ощущалось наше экологичное сообщество, любовь к окружающему миру. Я принимал участие в конкурсе "Мастера гостеприимства" и тоже стал победителем именно в Тюмени. Это счастливый для меня город. "Экософию" отличает именно сердечность, здесь очень комфортно, и это самое ценное. Я горд, что финал проекта пройдет в моем родном регионе, Нижегородской области. Уверен, участники оценят по достоинству наше гостеприимство", - поделился впечатлениями Алексей Гроза.