Глеб Никитин: "Пасха соединила в себе народные традиции многих столетий" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Светлой Пасхи.

"Пасха соединила в себе народные традиции многих столетий. Этот праздник всегда вызывал у людей чувство обновления и радости, надежды и веры в лучшее. В его основе – победа жизни над смертью, правды над ложью. Для каждого человека общий смысл праздника соединяется с личными переживаниями. В это время принято делать добрые дела, помогать ближним, поддерживать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Пусть и сейчас Пасха будет наполнена добротой и взаимопониманием!

Мне хочется поблагодарить всех, кто сегодня не остается в стороне, помогает стране и обществу. Огромную работу в этом направлении проводит Русская православная церковь. В Нижегородской области строятся новые храмы и восстанавливаются исторические святыни, оказывается поддержка огромному числу людей, ведется активная просветительская работа, действуют образовательные учреждения. Нижегородская митрополия вносит вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Вся эта деятельность достойна самого глубокого уважения!

Мне хочется пожелать, чтобы Светлое Христово Воскресение всегда было для нас временем добра и понимания! Пусть эти чувства сопровождают вас на протяжении еще долгих месяцев! Здоровья, счастья, веры и любви - вам и вашим близким!" - говорится в поздравлении.