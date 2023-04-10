Несколько "дачных" поездов назначены из Нижнего Новгорода Общество

В связи с открытием дачного сезона ГЖД назначает несколько дополнительных поездов отправлением из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Так, с 15 апреля станет ежедневным поезд пр. Гагарина - Суроватиха. С 22 апреля по выходным, а со 2 мая ежедневно будет отправляться электричка до Суроватихи.

С 23 апреля назначен поезд Нижний Новгород - Тарасиха, с 24 апреля Нижний Новгород - Сережа (по будням).

Также с 24 апреля по будням станет курсировать электропоезд Нижний Новгород - Металлист.

Ранее сообщалось. что "городскими электричками" в Нижнем Новгороде в I квартале 2023 года воспользовались более 385 тысяч пассажиров.