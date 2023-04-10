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Общество

Конференция по социальному предпринимательству прошла в Выксе при поддержке ОМК

12 апреля 2023 11:45  [98] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Программа по поддержке социального предпринимательства "Начни свое дело" от ОМК официально стартовала в Выксе в Нижегородской области. В день старта в мероприятии приняло участие почти 100 человек.

Организаторы сообщили, что планируют поддержать грантами 22 проекта в Выксе и Кулебаках, из которых как минимум 4 инициативы будут экологическими. Бюджет программы увеличили до 5,6 млн рублей, из которых 4,2 млн рублей – грантовый пул. Остальные средства направят на обучение участников.

В этом году в программу обучения включат занятия с социальными предпринимателями, которые масштабировали свой бизнес до федерального уровня. Также организаторы подготовили серию видеороликов с рекомендациями для начинающих социальных предпринимателей и тех, кто ищет способы диверсификации бизнеса. Один из соавторов обучающего видео – Денис Богатов, директор Национального центра развития социального предпринимательства и НКО и преподаватель Российского государственного социального университета. Он лично присутствовал на встрече и пожелал участникам креатива в создании проектов и везения. Кроме этого, в рамках новой эко-номинации ОМК организует для победителей бизнес-стажировку в Москве.

"Многие годы как волонтер я реализую свои проекты по сбору и "реанимации" старой одежды. ОМК неоднократно поддерживала мои идеи, – поделилась волонтер ОМК со стажем Наталья Седова. – Превратить хобби по переделке одежды в дело жизни и настоящий социальный бизнес я не решалась. На конференции с историями успеха выступили лучшие социальные предприниматели России, и я поверила в свои силы: если смогли они, то получится и у меня! Теперь хочу пройти обучение по программе "Начни свое дело" и подать заявку на поддержку проекта, чтобы "вырасти" в социального предпринимателя", – добавила Наталья Седова.

"Нижегородская модель развития социального предпринимательства – самая устойчивая и эффективная в нашей практике. Программа "Начни свое дело" дает огромные возможности для старта и привлечения дополнительного финансирования. В этом году я рекомендую обратить внимание на новую экологическую номинацию. Выкса и Кулебаки остро нуждаются в умных экологичных проектах, которые будут не однодневками, а полным циклом со сбором, переработкой и утилизацией отходов. Мы будем рады поддержать такие и другие социально направленные бизнес-инициативы", – отметил директор по безопасности производства выксунского завода ОМК Всеволод Агеев.

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Теги:
Выкса ОМК
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