"Ростелеком" представил в Нижнем Новгороде "Витрину цифровой рекламы" Бизнес

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

"Ростелеком" принял участие в ежегодной конференции в области интернет-маркетинга и рекламы "Digital-оттепель", собравшей в Нижнем Новгороде бизнес-сообщество из разных городов России для обмена лучшими практиками.

Директор проектов офиса перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов Евгений Купцов рассказал, как среди множества digital-продуктов найти подходящее. Он отметил, что на рынке цифровой рекламы постоянно появляется новый софт, более сложный и технологичный, — потребителям всё труднее выбрать тот, который необходим.

Поиском и тестированием таких ИТ-решений занимается Лаборатория продуктов B2B компании "Ростелеком".

"Тестирование представляет собой запуск продаж в сегменте МСП и микробизнеса. На этом этапе мы привлекаем как можно больше компаний. Наша задача — быстрее провести испытания, чтобы понять, интересен продукт аудитории или нет, стоит ли в него инвестировать. Во время исследования мы смотрим не только на конверсию и продажи, мы общаемся с пользователями сервисов напрямую и получаем от них обратную связь из первых уст. Мы проводим опросы, которые позволяют нам собрать полную информацию о сервисе, клиентском пути, выявить сильные и слабые стороны продукта и на основании этого выработать рекомендации", — рассказал Евгений Купцов.

Продукты, прошедшие испытания, представлены на платформе онлайн-маркетинга "Витрина цифровой рекламы". Это сервисы, которые помогут активнее привлекать клиентов.

Новейшие из них — чат-бот "Виртуальный робот-маркетолог" и "Цифровой маркетолог", работающий на базе искусственного интеллекта.

"Виртуальный помощник работает по принципу чат-бота. Это самый популярный среди предпринимателей продукт, который позволяет продвигать товары и услуги в интернете без специальных навыков. Онлайн-ассистент проведет опрос, выберет каналы коммуникаций, подскажет, как распределить бюджет, поможет оптимизировать затраты, создаст баннеры и запустит рекламную кампанию. Отчет о результатах и рекомендации на будущее загрузятся в этот же чат. Достаточно всё быстро и просто!", — пояснил Евгений Купцов.

"Цифровой маркетолог" — облачный сервис для частных лиц, позволяющий повысить частоту продаж и увеличить средний чек. Искусственный интеллект изучает клиентскую базу, анализирует историю покупок каждого клиента и обогащает данные новыми логическими заключениями. Затем система персонально подбирает новые релевантные товары для каждого клиента и предлагает их через СМС и сообщения в мессенджерах.

"В каждой базе есть доля неактивных потребителей услуг: это "спящие" и потерянные клиенты. Он выявляет их с точностью до 98 процентов и запускает коммуникации в мессенджерах — в буквальном смысле будит и активирует аудиторию! К каждому у него персонализированный подход. С помощью сервиса удается вернуть или удержать более 30% покупателей услуг. Система одновременно работает со всей клиентской базой, какой бы крупной она ни была", — сообщил спикер.

А еще "Цифровой маркетолог" сформирует программу лояльности и посчитает NPS (Net Promoter Score — индекс потребительской лояльности). Ознакомиться подробнее с проектом можно на сайте ai-marketolog.rt.ru

Витрина цифровой рекламы представлена и другими продуктами. Наиболее востребованные в бизнес-среде — "Конструктор сайтов" и "Конструктор мобильных приложений". Это готовые маркетинговые инструменты, позволяющие быстро и без специальной подготовки запустить онлайн-ресурсы. Разработанное ПО окажется в магазине приложений в течение двух дней.

Привлечь новых посетителей, расширить целевую аудиторию поможет Wi-Fi-радар. Сервис позволяет собирать MAC-адреса с мобильных устройств, загружать их на рекламные площадки и продвигать товары и услуги среди владельцев этих гаджетов. Таким образом, рекламу посмотрят именно те люди, которые уже интересовались товаром ранее в магазине, посещали выставку или заходили в кафе.

Быстро запустить рекламную кампанию на медиаповерхностях легко с помощью "Умных экранов". Аналитические модули, встроенные в мультимедийное оборудование, способны распознавать пол и возраст людей и демонстрировать им подходящий контент.

Все продукты доступны как по отдельности, так и в комплексе. По мере тестирования набор их меняется и пополняется наиболее востребованными и перспективными. Узнать подробнее о сервисах витрины можно на сайте marketolog.rt.ru.

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