Неделя "Таврида.Арт" стартовала в Нижнем Новгороде

Фото: организаторы мероприятия
Неделя "Таврида.Арт" проекта Росмолодежи стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, Молодежная столица России принимает представителей ведущих вузов России. Мероприятия для творческой молодежи, организованные экспертами арт-кластера "Таврида", объединены девизом "Учимся создавать вместе".
Всего в Неделе "Таврида.Арт" участвуют порядка 65 человек из 24 регионов России: это руководители, кураторы и сотрудники культурных центров.
Образовательная часть форума предполагает изучение теоретико-методологической базы для составления образовательных программ для подготовки к фестивалю "Таврида.Арт", который состоится в Крыму.
Помимо этого участникам предстоит выработать компетенции для работы с молодежью, пройти практические тренинги на командообразование, интенсивы по построению личного бренда и публичным выступлениям.
В качестве наставников выступят эксперты "Росмолодежь.Гранты", которые помогут каждому участнику решить творческие задачи.
Как сообщалось ранее, арт-кластер "Таврида" организует в столице Приволжья акселератор творческих проектов "Создавай.Нижний Новгород".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+