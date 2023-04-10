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Общество

Неделя "Таврида.Арт" стартовала в Нижнем Новгороде

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Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Неделя "Таврида.Арт" проекта Росмолодежи стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, Молодежная столица России принимает представителей ведущих вузов России. Мероприятия для творческой молодежи, организованные экспертами арт-кластера "Таврида", объединены девизом "Учимся создавать вместе".

Всего в Неделе "Таврида.Арт" участвуют порядка 65 человек из 24 регионов России: это руководители, кураторы и сотрудники культурных центров.  

Образовательная часть форума предполагает изучение теоретико-методологической базы для составления образовательных программ для подготовки к фестивалю "Таврида.Арт", который состоится в Крыму. 

Помимо этого участникам предстоит выработать компетенции для работы с молодежью, пройти практические тренинги на  командообразование, интенсивы по построению личного бренда и публичным выступлениям.

В качестве наставников выступят эксперты "Росмолодежь.Гранты", которые помогут каждому участнику решить творческие задачи.

Как сообщалось ранее, арт-кластер "Таврида" организует в столице Приволжья акселератор творческих проектов "Создавай.Нижний Новгород".

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Теги:
Молодежь
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