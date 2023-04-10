Почти 17% металлоконструкций смонтировано на стройке Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 17% металлоконструкций уже смонтировано в ходе строительства Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время подрядчик ведет заливку плит перекрытий между цоколем и первым этажом будущей арены.

"По данным подрядчика, смонтировано почти 3 300 тонн металлоконструкций. Еще 800 тонн доставлены на площадку и ждут монтажа. Кстати, в строительстве используются в том числе металлоконструкции, произведенные в Нижегородской области. Применение именно металлоконструкций вместо железобетона позволяет значительно сократить сроки строительства без ущерба для качества", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Строительство ледовой арены ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец" (дочерняя организация АО "Корпорация развития Нижегородской области").

Как рассказал руководитель Корпорации Игорь Ищенко, по графику генподрядчика монтаж металлоконструкций планируется завершить осенью 2023 года.

"Общий процент готовности арены на сегодняшний день составляет 10%. На площадке работают более 540 человек, задействовано 32 единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком", - сообщил Игорь Ищенко.

Напомним, проект создания ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде был одобрен на федеральном уровне. В ходе выставки "ЦИПР-2022" макет будущей арены Глеб Никитин представил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.