"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2023 09:02  [50] Почти 17% металлоконструкций смонтировано на стройке Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде
12 апреля 2023 18:28  [223] Метрологи нижегородского ЦСМ проверили более 3 тысяч тонометров в рамках акции "Будь уверен! Будь здоров!"
12 апреля 2023 18:11  [226] Пожар площадью 600 кв. м тушат на складе в Дзержинске
12 апреля 2023 17:49  [271] Университет в Москве закрыли на карантин из-за вспышки кори у студентов
12 апреля 2023 17:36  [208] Более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега
12 апреля 2023 17:08  [200] Пасхальная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде на площади Советской 14-15 апреля
12 апреля 2023 16:44  [291] Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде пройдет на площади 160 тысяч кв.м
12 апреля 2023 16:26  [233] Неделя "Таврида.Арт" стартовала в Нижнем Новгороде
12 апреля 2023 15:38  [216] Свалку на обочине дороги в Сормове убрали после предостережения Росприроднадзора
12 апреля 2023 15:25  [256] Предварительная продажа билетов на экскурсионные "Валдаи" стартовала в Нижегородской области
Общество

Почти 17% металлоконструкций смонтировано на стройке Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде

13 апреля 2023 09:02  [50] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 17% металлоконструкций уже смонтировано в ходе строительства Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время подрядчик ведет заливку плит перекрытий между цоколем и первым этажом будущей арены.

"По данным подрядчика, смонтировано почти 3 300 тонн металлоконструкций. Еще 800 тонн доставлены на площадку и ждут монтажа. Кстати, в строительстве используются в том числе металлоконструкции, произведенные в Нижегородской области. Применение именно металлоконструкций вместо железобетона позволяет значительно сократить сроки строительства без ущерба для качества", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Строительство ледовой арены ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец" (дочерняя организация АО "Корпорация развития Нижегородской области").

Как рассказал руководитель Корпорации Игорь Ищенко, по графику генподрядчика монтаж металлоконструкций планируется завершить осенью 2023 года.

"Общий процент готовности арены на сегодняшний день составляет 10%. На площадке работают более 540 человек, задействовано 32 единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком", - сообщил Игорь Ищенко.

Напомним, проект создания ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде был одобрен на федеральном уровне. В ходе выставки "ЦИПР-2022" макет будущей арены Глеб Никитин представил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Строительство Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph