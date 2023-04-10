Нижегородская область по итогам 2022 года перечислила 1,25 млрд рублей от "лесных" доходов в федеральный бюджет Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил важность лесной отрасли для экономики региона.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, состоялось совещание с участием представителей ЗСНО и правительства области. По итогам 2022 года регион занял третье место по лесных доходам в ПФО, перечислив в бюджет федерации 1,25 млрд рублей.

Спикер ЗСНО отметил, что Нижегородская область богата природными ресурсами, леса занимают практически половину территории.

"На севере области леса являются основой экономического благополучия, ценным ресурсом для деревообрабатывающей промышленности. Потенциал у лесной отрасли огромный, по последним данным Нижегородская область заняла III место по лесным доходам среди ПФО. Это, однозначно, обусловлено эффективной организацией использования лесов", - подчеркнул Евгений Люлин.

В Нижегородской области создан и успешно работает "Семеновский спецсемлесхоз" – современный селекционно-семеноводческий комплекс, включающий в себя весь цикл работ, связанных с заготовкой, хранением семян лесных растений и выращиванием посадочного материала. Нижегородские опыт и технологии сегодня перенимают и соседние регионы.

Нижегородская область стабильно входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа по "лесным" доходам после Пермского края и Кировской области. За 2 года доходы от использования лесов Нижегородской области выросли на 40,6%. Большая часть платежей пришлась на аренду земель для заготовки древесины (84%) и куплю-продажу лесных насаждений (10%).

Напомним, что в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", нацпроекта "Экология", который реализуется в стране по указу президента РФ Владимира Путина, предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.