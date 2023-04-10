Жители Нижегородской области в 2023 году получили уже около 700 тысяч услуг на базе МФЦ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жителям Нижегородской области по итогам первого квартала 2023 года было оказано более 696 тысяч услуг в многофункциональных центрах региона.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, нижегородцы чаще всего воспользовались такими услугами, как регистрация прав на недвижимое имущество, выписки из ЕРГН, выдача паспортов граждан РФ на территории РФ, регистрационный учет граждан РФ, услуги с учетной записью на Едином портале госуслуг.

Директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская отметила, что помощь специалистов МФЦ для жителей региона доступна в любом муниципалитете.

"Большинство отделений соответствует требованиям государственной программы "Доступная среда", а значит, граждане с дополнительными потребностями также могут комфортно воспользоваться услугами МФЦ. Всего для жителей Нижегородской области сегодня действуют 64 отделения многофункциональных центра и 103 территориально обособленных подразделения", - добавила она.

С января 2023 года во всех МФЦ Нижегородской области организовано онлайн-консультирование граждан по услугам Роспотребнадзора по Нижегородской области. Консультации проводят сотрудники ведомства, на сегодняшний день услугой воспользовались 30 граждан.

Кроме того, за первый квартал сотрудники ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" уже провели серию выездных мероприятий в 29 муниципалитетах. О новых семинарах можно узнать в ближайшем отделении МФЦ. Перечень районов, где будет проходить обучение по программе «Доступно, открыто, понятно», постоянно расширяется.

Подробнее обо всех услугах ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.

Напомним, что получать государственные и муниципальные услуги могут как физические, так и юридические лица, в том числе представители бизнеса.

Ранее сообщалось, что более 2,6 млн услуг было оказано нижегородцам в 2022 году в филиалах МФЦ.