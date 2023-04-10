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Движение общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 16 апреля

13 апреля 2023 12:52  [101] Общество

Движение трамваев и автобусов временно изменится  в Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода 16 апреля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как отметили в департаменте, с 00.01 до 8.00 16 апреля будут изменены маршруты регулярных перевозок:

- трамвайный маршрут №2 будет организован от улицы Маслякова по Ильинской улице, Красносельской улице, улице Белинского, улице Горького, Большой Печерской улице, улице Пискунова до остановки "Чёрный пруд";

- трамвайный маршрут №21 будет сокращен до улицы Маслякова;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут организованы в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду; в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького;

- автобусные маршруты А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 будут следовать в направлении Канавинского моста – по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду; в направлении площади Минина и Пожарского – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице;

- автобусный маршрут А-45 будет следовать по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького в оба направления;

- автобусные маршруты А-71, А-95 будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до площади Минина и Пожарского; обратно – по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду.

Кроме того, с 8.00 до 17.30 16 апреля изменятся маршруты регулярных перевозок:

- трамвайный маршрут №2 будет организован от улицы Маслякова по Ильинской улице, Красносельской улице, улице Белинского, улице Горького, Большой Печерской улице, улице Пискунова до остановки "Чёрный пруд";

- трамвайный маршрут №21 будет сокращен до улицы Маслякова;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-57, Т-91 будут организованы по улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту в оба направления;

- автобус А-5 поедет по Нижне-Волжской набережной до Черниговской улицы в оба направления;

- автобусы А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45, 304 пойдут по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту в оба направления;

- автобусный маршрут А-22 будет следовать в направлении улицы Акимова – по улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова; в направлении площади Горького – по Московскому шоссе, с разворотом на "Гордеевском пятачке", улице Романова, метромосту, Одесской улице, улице Горького;

- автобусные маршруты А-26, А-43, Т-37 будут организованы по улице Горького, Одесской улице, метромосту в оба направления;

- автобусы А-41, Т-70 будут следовать в направлении улицы Акимова – по улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова; в направлении площади Свободы – по Московскому шоссе, с разворотом на "Гордеевском пятачке, улице Романова, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького;

- автобусный маршрут А-52 будет организован в направлении улицы Акимова – по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова; в направлении площади Минина и Пожарского – по Московскому шоссе, с разворотом на "Гордеевском пятачке", улице Романова, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице;

- автобусные маршруты А-71, А-95 будут следовать по метромосту, Одесской  улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до площади Минина и Пожарского в оба направления;

- автобусный маршрут Т-18 будет организован по улице Горького, Одесской улице, метромосту, Московскому шоссе в оба направления;

- автобус Т-24 будет следовать в направлении улицы Карла Маркса – по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова, Мурашкинской улице, улице Бетанкура; в направлении площади Минина и Пожарского – по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Московскому шоссе, с разворотом на "Гордеевском пятачке", улице Романова, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице;

- автобусный маршрут Т-87 будет сокращен до площади Революции;

На перечисленных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Специалисты городского департамента рекомендуют пассажирам общественного транспорта при планировании маршрута движения учитывать изменения.

"В зоне проведения мероприятия будет запрещена стоянка транспортных средств, припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков", - отметили специалисты департамента.

Ранее сообщалось, что Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 16 апреля.

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Теги:
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