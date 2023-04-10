Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт 14 и 15 апреля на четырёх площадках Нижегородской области Общество

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдёт в Нижегородской области 14-15 апреля на четырёх площадках: в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Сергаче. Нижегородцам будут предложены почти 6 тысяч вакансий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в настоящее время вопрос кадрового обеспечения предприятий имеет огромное значение. Потребность в кадрах очень высокая, поскольку в регионе открываются новые производства, активно развивается научное направление.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства – хорошая возможность для тех, кто находится в поисках работы, чтобы познакомиться с работодателями, а для молодёжи это шанс определиться с будущей профессией, выбрать нужную траекторию развития", - отметил глава региона.

Как сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области, мероприятие включает в себя информационные встречи, семинары по вопросам трудовых отношений и профориентационные мероприятия.

Жители области, желающие трудоустроиться или сменить работу, смогут узнать о возможностях бесплатного обучения и актуальных услугах службы занятости, а также встретиться с представителями кадровых служб предприятий.

Работодатели презентуют свои компании - в том числе в онлайн-формате. Это позволит охватить неограниченное число специалистов из различных регионов страны. Соискателям расскажут об уровне оплаты труда и социальных гарантиях, с ними проведут собеседования.

Так, на ярмарке будут представлены вакансии от 112 предприятий как для профессионалов с опытом, так и для выпускников учебных заведений. Кроме того, будут представлены вакансии для людей с ограниченными возможностями.

По информации службы занятости, средняя заработная плата на вакансиях для квалифицированных специалистов составит 70 тыс. рублей. Среди предприятий-участников ярмарки – Выксунский металлургический завод, Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина", ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", ННИИРТ, Арзамасский машиностроительный завод, Правдинский радиозавод и другие.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, 40% вакансий на ярмарке будет рассчитано на соискателей по инженерно-техническим специальностям, остальные - по рабочим профессиям.

Ярмарка трудоустройства будет проходить 14 и 15 апреля с 10:00 до 14:00 параллельно на четырёх площадках:

- Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24А;

- Дзержинск, пр. Циолковского, 67а;

- Павлово, ул. Кирова, 58а;

- Сергач, пос. Молодёжный, 6.

Как добавили в в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области, второй - федеральный - этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт уже в конце июня. Он будет проводиться для участников очно и в онлайн-формате. В перспективе, Всероссийскую ярмарку планируют проводить ежегодно.