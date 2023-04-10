Сергей Морозов встретился с дольщиками ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с дольщиками ЖК "Дом на Горького". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сергей Морозов сообщил дольщикам, что их жилой комплекс включен в единый реестр проблемных объектов, и правительство Нижегородской области уже прорабатывает варианты скорейшего решения сложившейся ситуации.

Разрешение на строительство ЖК "Дом на Горького" было выдано в 2015 году, изначально дом планировали сдать еще пять лет назад - в апреле 2018 года.

В связи с тем, что фактически работы на ЖК "Дом на Горького" не велись практически год, а у застройщика отсутствовали средства для завершения строительства, Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области. В апреле 2023 года суд рассмотрел данное заявление и признал застройщика ЖК «Дом на Горького» банкротом.

Свои деньги в квартиры ЖК "Дом на Горького" вложили 197 дольщиков. Строительная готовность объекта составляет менее 50%.

Сергей Морозов разъяснил дольщикам механизм дальнейших действий. Следующий шаг – актуализация списка дольщиков и формирование реестра кредиторов. Для ускорения этого процесса Сергей Морозов рекомендовал дольщикам организовать инициативную группу - так же, как это было при достройке других проблемных ЖК. Инициативная группа находится на постоянной связи с инспекцией Госстройнадзора и оперативно сообщает другим дольщикам все новости, касающиеся их дома. Правительство региона, со своей стороны, не дожидаясь помощи со стороны федерального центра, уже ведет переговоры с несколькими застройщиками по поводу достройки ЖК "Дом на Горького" на условии предоставления компенсационного земельного участка, с целью скорейшего завершения строительства многоквартирного дома.

"В Нижнем Новгороде уже несколько проблемных домов были достроены с применением механизма замены застройщика за счет региональных мер поддержки. В этом случае новый застройщик полностью берет на себя обязательства перед гражданами-участниками долевого строительства, перезаключает с ними договоры. Главное - это позволяет в максимально короткие сроки возобновить строительство и получить в итоге жилье, если дольщики предпочитают получить свои квадратные метры в соответствии с договором долевого участия, а не компенсацию", - пояснил Сергей Морозов.

Также заместитель губернатора сообщил дольщикам, что правительство Нижегородской области направило в правоохранительные органы информацию по фактам выявленных нарушений ФЗ-214 "О долевом строительстве" при финансировании строительства бывшим застройщиком ЖК "Дом на Горького" - ООО "Интерсити"

Ранее сообщалось, что три дома в двух проблемных ЖК в Нижегородской области введены в эксплуатацию.