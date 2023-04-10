Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
13 апреля 2023 15:54  [78] Сотрудник мясокомбината в Нижнем Новгороде похитил более 600 кг колбасы и мяса
13 апреля 2023 11:10  [184] Группу мошенников в сфере автострахования выявили в Кстовском районе
13 апреля 2023 10:18  [172] Две автоцистерны загорелись утром 13 апреля в Дзержинске
12 апреля 2023 11:02  [275] Нижегородец предстанет перед судом за незаконную вырубку более 90 кубометров леса
12 апреля 2023 09:34  [357] Двух молодых женщин с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде
11 апреля 2023 12:48  [384] Бывшего начальника отдела ОМВД в Арзамасе осудят за вымогательство взяток
11 апреля 2023 11:26  [315] ГИБДД отмечает в Нижегородской области снижение количества ДТП с участием пьяных водителей
11 апреля 2023 10:24  [331] Более 370 граммов марихуаны изъяли у двух мужчин в Володарском районе
10 апреля 2023 13:52  [377] Уголовное дело завели на жителя Ворсмы за надругательство над флагом России
10 апреля 2023 09:04  [488] Почти 440 свертков с героином изъяли нижегородские полицейские у молодого человека в областном центре
Происшествия

Сотрудник мясокомбината в Нижнем Новгороде похитил более 600 кг колбасы и мяса

13 апреля 2023 15:54  [78] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудник ООО "Первый Мясокомбинат" в Нижнем Новгороде похитил с работы более 600 кг колбасы и мяса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 46-летний мастер склада через бухгалтерскую программу оформлял расходные накладные на продукцию организации, а затем удалял их общей базы, что позволяло не вносить деньги на оформленный товар в кассу, а продукция в итоге похищалась.

Ущерб предприятию от этих действий составил около 265 тысяч рублей. Всего было похищено более 616 кг изделий из мяса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Имущество обвиняемого стоимостью 270 тысяч рублей было арестовано для возмещения предприятию материального ущерба.

Ранее сообщалось, что заведующая детским садом в Городце обвиняется в присвоении 120 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph