Сотрудник мясокомбината в Нижнем Новгороде похитил более 600 кг колбасы и мяса Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудник ООО "Первый Мясокомбинат" в Нижнем Новгороде похитил с работы более 600 кг колбасы и мяса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 46-летний мастер склада через бухгалтерскую программу оформлял расходные накладные на продукцию организации, а затем удалял их общей базы, что позволяло не вносить деньги на оформленный товар в кассу, а продукция в итоге похищалась.

Ущерб предприятию от этих действий составил около 265 тысяч рублей. Всего было похищено более 616 кг изделий из мяса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Имущество обвиняемого стоимостью 270 тысяч рублей было арестовано для возмещения предприятию материального ущерба.

Ранее сообщалось, что заведующая детским садом в Городце обвиняется в присвоении 120 тысяч рублей.