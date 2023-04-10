Полиция ведет поиски пропавшей в Нижнем Новгороде 12-летней девочки

Нижегородская полиция просит откликнуться всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей 12-летней Дарьи.
Согласно информации, 13 апреля около 14:00 девочка ушла из дома на проспекте Ленина и не вернулась. Отмечается, что ранее она не сбегала из дома.
В настоящее время правоохранители совместно с добровольцами ведут поиски Дарьи. Если вы обладаете информацией о ее возможном местонахождении, необходимо позвонить по телефону 02.
Приметы девочки: рост 153 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые прямые, собранные в хвост, карие глаза.
Дарья была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы и рыжие кроссовки. При себе у нее был серо-голубой рюкзак.
Ранее в Нижегородской области подвели статистику пропавших за март.
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