Полиция ведет поиски пропавшей в Нижнем Новгороде 12-летней девочки Происшествия

Нижегородская полиция просит откликнуться всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей 12-летней Дарьи.

Согласно информации, 13 апреля около 14:00 девочка ушла из дома на проспекте Ленина и не вернулась. Отмечается, что ранее она не сбегала из дома.

В настоящее время правоохранители совместно с добровольцами ведут поиски Дарьи. Если вы обладаете информацией о ее возможном местонахождении, необходимо позвонить по телефону 02.

Приметы девочки: рост 153 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые прямые, собранные в хвост, карие глаза.

Дарья была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы и рыжие кроссовки. При себе у нее был серо-голубой рюкзак.

Ранее в Нижегородской области подвели статистику пропавших за март.