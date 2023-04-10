Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
14 апреля 2023 10:32  [100] Руководитель ДУКа в Нижнем Новгороде причинила ущерб ресурсоснабжающей организации в размере более 5,5 млн рублей
14 апреля 2023 10:08  [184] Полиция ведет поиски пропавшей в Нижнем Новгороде 12-летней девочки
13 апреля 2023 15:54  [261] Сотрудник мясокомбината в Нижнем Новгороде похитил более 600 кг колбасы и мяса
13 апреля 2023 11:10  [276] Группу мошенников в сфере автострахования выявили в Кстовском районе
13 апреля 2023 10:18  [260] Две автоцистерны загорелись утром 13 апреля в Дзержинске
12 апреля 2023 11:02  [336] Нижегородец предстанет перед судом за незаконную вырубку более 90 кубометров леса
12 апреля 2023 09:34  [413] Двух молодых женщин с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде
11 апреля 2023 12:48  [405] Бывшего начальника отдела ОМВД в Арзамасе осудят за вымогательство взяток
11 апреля 2023 11:26  [324] ГИБДД отмечает в Нижегородской области снижение количества ДТП с участием пьяных водителей
11 апреля 2023 10:24  [344] Более 370 граммов марихуаны изъяли у двух мужчин в Володарском районе
Происшествия

Полиция ведет поиски пропавшей в Нижнем Новгороде 12-летней девочки

14 апреля 2023 10:08  [184] Происшествия

Нижегородская полиция просит откликнуться всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей 12-летней Дарьи.

Согласно информации, 13 апреля около 14:00 девочка ушла из дома на проспекте Ленина и не вернулась. Отмечается, что ранее она не сбегала из дома.

В настоящее время правоохранители совместно с добровольцами ведут поиски Дарьи. Если вы обладаете информацией о ее возможном местонахождении, необходимо позвонить по телефону 02.

Приметы девочки: рост 153 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые прямые, собранные в хвост, карие глаза.

Дарья была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы и рыжие кроссовки. При себе у нее был серо-голубой рюкзак.

Ранее в Нижегородской области подвели статистику пропавших за март.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
пропавшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph