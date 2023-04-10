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Происшествия

Руководитель ДУКа в Нижнем Новгороде причинила ущерб ресурсоснабжающей организации в размере более 5,5 млн рублей

14 апреля 2023 10:32  [80] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель ДУКа в Нижнем Новгороде причинила материальный ущерб ресурсоснабжающей организации в размере более 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, руководитель одной из управляющих компаний Автозаводского района в период с января по мая 2022 года нарушала действия договора, заключенного с ресурсоснабжающей организацией.

В частности, 62-летняя нижегородка получала от жителей средства за оплату коммунальных услуг, но перечисляла поставщику услуг только 83% от общей суммы. Оставшиеся 5 547 094 рубля были направлены на оплату других контрактов, в том числе на содержание и благоустройство придомовых территорий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 165 ч. 2 п"б" УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием).

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемая добровольно возместила материальный ущерб, причиненный ресурсной организации, в полном объеме.

Ранее сообщалось, что экс-директора ДУКа в Городецком районе подозревают в хищении почти 40 млн рублей.

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Теги:
ДУК Хищение
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