Самые популярные экскурсионные места в России

Россия - это необъятная страна, по которой можно путешествовать много лет и каждый раз находить новые и интересные места. Лучшие экскурсии в России от FindGid позволяют посетить и увидеть многочисленные достопримечательности от Выборга до Камчатки, которые доступны без всякой волокиты с визами и многочасовыми перелетами.

На портале агрегатора экскурсий FindGid вы найдете, как настоящие туристические хиты и самые популярные направления для путешествий по России, так и пока еще малоизвестные места, которые обязательно должен включить в свой wishlist каждый активный россиянин. Профессиональные гиды предлагают отправиться в лайтовые пешие походы, сложные многодневные экспедиции, этнографические и экскурсионные туры, в которые можно отправиться всей семьей.

Самые популярные места для активного отдыха

Главной особенностью путешествий по России является то, что многие популярные места и достопримечательности доступны для посещений на протяжении всего календарного года. Зимой в стране найдете немало вариантов для активного и незабываемого отдыха:

Восхождение на Эльбрус - самую высокую гору не только России, но и Европы.

Походы в дружной и интересной компании по горам Кавказа, Урала и Алтая;

Полноценные снегоходные экспедиции по районам крайнего Севера;

Катание на горных лыжах по целинным склонам Камчатки и Сибири;

Сплавы и пешие походы по самому глубокому озеру мира - Байкал;

Полноценный круиз к Северному полюсу.

Летом вас ждет невероятное разнообразие ландшафтов, походы с ночевками в палатках по лесам, покорение горных вершин, исследование пещер, отдых на озерах и сплавы по многочисленным рекам.

Экскурсионные туры по России

Вам больше по душе познавательные и неспешные путешествия? Хотели бы разнообразить активный или пляжный отдых интересными экскурсиями? Тогда обязательно обратите внимание на следующие предложения от FindGid:

посещение одного из природных чудес России - плато Путорана или скалы выветривания Маньпупунер;

наблюдение за овцебыками на острове Врангеля, дикими медведями на камчатке, китами на Кольском полуострове;

знакомство с жизнью местных жителей Алтая, Якутии, Командорских островов.

Экскурсии и путешествия рассчитаны на людей различной степени физической подготовки и разных возрастов. В некоторые поездки можно отправиться на выходные или праздники, тогда как для других придется брать на работе полноценный отпуск. Но какое-бы направление вы не выбрали, вас гарантированно ждут незабываемые эмоции и позитивные впечатления.

Конечно, все это далеко не полный список самых красивых и популярных туристических мест России. Но помните, что путешествие запомнится надолго, только если тщательно спланировать маршрут и выбрать опытного гида, который сможет рассказать массу увлекательных и интересных историй о достопримечательностях. Это особенно актуально для различных труднодоступных мест, вроде Долины гейзеров или Земли Франца-Иосифа.

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