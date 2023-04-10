Самые популярные экскурсионные места в России

Россия - это необъятная страна, по которой можно путешествовать много лет и каждый раз находить новые и интересные места. Лучшие экскурсии в России от FindGid позволяют посетить и увидеть многочисленные достопримечательности от Выборга до Камчатки, которые доступны без всякой волокиты с визами и многочасовыми перелетами.
На портале агрегатора экскурсий FindGid вы найдете, как настоящие туристические хиты и самые популярные направления для путешествий по России, так и пока еще малоизвестные места, которые обязательно должен включить в свой wishlist каждый активный россиянин. Профессиональные гиды предлагают отправиться в лайтовые пешие походы, сложные многодневные экспедиции, этнографические и экскурсионные туры, в которые можно отправиться всей семьей.
Главной особенностью путешествий по России является то, что многие популярные места и достопримечательности доступны для посещений на протяжении всего календарного года. Зимой в стране найдете немало вариантов для активного и незабываемого отдыха:
Летом вас ждет невероятное разнообразие ландшафтов, походы с ночевками в палатках по лесам, покорение горных вершин, исследование пещер, отдых на озерах и сплавы по многочисленным рекам.
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Экскурсии и путешествия рассчитаны на людей различной степени физической подготовки и разных возрастов. В некоторые поездки можно отправиться на выходные или праздники, тогда как для других придется брать на работе полноценный отпуск. Но какое-бы направление вы не выбрали, вас гарантированно ждут незабываемые эмоции и позитивные впечатления.
Конечно, все это далеко не полный список самых красивых и популярных туристических мест России. Но помните, что путешествие запомнится надолго, только если тщательно спланировать маршрут и выбрать опытного гида, который сможет рассказать массу увлекательных и интересных историй о достопримечательностях. Это особенно актуально для различных труднодоступных мест, вроде Долины гейзеров или Земли Франца-Иосифа.
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