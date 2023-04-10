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Строительный кирпич: основные особенности

14 апреля 2023 10:40  [56]

Кирпич строительный – материал, который пользуется огромным спросом. В современном строительстве немало материалов, которые используются специалистами, но кирпич занимает особое место, потому что с его помощью можно возводить самые разные здания в короткий промежуток времени.

К выбору кирпича стоит подходить серьезно и обращать внимание на многочисленные критерии. Если в выборе будут допущены ошибки, то в процессе строительства возникнут серьезные проблемы.

Основные особенности, на которые стоит обратить внимание

Кирпич давно считается универсальным материалом, который позволяет возводить строения любой сложности. Материал, который производился с учетом всех требований, получается качественным и может выдерживать самые разные нагрузки. К тому же, этот материал не теряет своих основных свойств в процессе эксплуатации.

Строительный кирпич позволяет создавать прочные конструкции, которые простоят долгое время. Его используют не только для возведения стен, но и для формирования фундамента, и при строительстве цокольных этажей.

Сделать правильный выбор не так просто, как может показаться на первый взгляд. Неподготовленному человеку будет сложно сделать правильный выбор. Если возникают сложности, то стоит обратиться за помощью к специалистам, которые помогут подобрать кирпич, который на 100% будет соответствовать всем заявленным требованиям.

Выбирая кирпич, стоит обращать внимание на следующие критерии:

  1. Уровень прочности. Кирпич должен быть прочным, т.к. в процессе эксплуатации на него будет оказываться нагрузка и нужно сделать все возможное, чтобы кирпич не потерял своих основных свойств и не стал разрушаться.
  2. Отношение к морозу. Все мы прекрасно понимаем, что на территории нашей страны стоят сильные морозы и лето довольно короткое. Именно поэтому стоит выбирать тот вариант кирпича, которые не будет бояться морозов и резких перепадов температур. В процессе эксплуатации циклы разморозки и заморозки будут происходить ежегодно. И если кирпич не будет обладать нужными свойствами, то он начнет разрушаться.
  3. Уровень теплопроводности. Еще один важный критерий на который стоит обращать внимание. Этот показатель позволяет понять, сможет ли кирпич отдавать тепло другой поверхности или нет.
  4. Уровень пористости. В структуре материала должны быть поры. Этот показатель измеряется в процентах, и специалисты могут продемонстрировать все эти показатели, потому что они описаны в техническом документе. Пористость материала влияет на разные характеристики, а именно на уровень звукоизоляции и теплопроводность.

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