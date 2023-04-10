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Профессиональное обслуживание косметологических аппаратов

14 апреля 2023 11:02  [70]

Если говорить о профессиональном ремонте и обслуживании, диагностике косметологических аппаратов, с такими задачами отлично справляются опытные профессионалы, представляющие компанию "Медик-Сервис". Мастера в кратчайшие сроки определяют суть конкретной неисправности, справляются с поломками любого формата, при необходимости проводят специальное тестирование. Только в такой способ можно добиться полной работоспособности обслуживаемого агрегата.

Из особенностей

Следует сразу оговориться, что специалисты активно работают в пределах личной лаборатории, а также обслуживают клиентов на дому. Частыми заказчиками выступают:

  • косметологические клиники;
  • салоны красоты;
  • аудитории СПА;
  • студии, специализирующиеся на эпиляции и пр.

Бесспорный плюс заключается в обслуживании косметологического оборудования любого типа. У мастеров имеется огромный опыт и соответствующие навыки по техническому обслуживанию и осуществлению экспертизы агрегатов не только российского, но и зарубежного изготовления.

На официальной базе "Медик-Сервис" осуществляется обслуживание устройств, рассчитанных на следующие мероприятия:

  • фотоэпиляция;
  • лазерная эпиляция;
  • кавитация ультразвукового формата;
  • выведение татуировок;
  • массаж компрессионный и ротационный;
  • криолиполиз;
  • прессотерапия;
  • газожидкостный пилинг и пр.

Следует отметить, что сервисный центр принимается за обслуживание и предварительную диагностику комбайнов многофункционального действия, дополнительных приспособлений на примере вапоризаторов, приборов осветительного и увеличительного действия.

Часто встречающиеся ситуации

Как показывает практика, косметологическое оборудование нуждается в ремонте, когда выходят из строя отдельные запчасти или целые функциональные узлы. Это обусловлено усиленной регулярной нагрузкой. Не стоит исключать и человеческий фактор на примере механических недопустимых нагрузок (падения с ударами), банального пренебрежения приложенными производителем инструкциями.

Неисправности, часто разбираемые выездными инженерами, заключаются в перебоях охладительной системы, перегреве всей установки, поломке кнопок с электронными панелями. Нередко происходит износ гофрошлангов, корпус самого аппарата или манипула дают течь, обрываются кабеля или программное обеспечение выходит из строя.

При наличии любой из обозначенных проблем осуществляемые процедуры не приносят должного эффекта. Необходима своевременная диагностика и последующий ремонт.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Реклама. ООО "Медсервис". medicservice.ru

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