Земельные участки под 10 инвестпроектов стоимостью около 2 млрд рублей выделены в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 10 заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты.

Согласно информации, общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей, а при реализации проектов будет создано около 280 рабочих мест.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов отметил, что всего было рассмотрено 20 заявок.

Так, АО "ВВМЭСС" на участке площадью около 80 тысяч кв. м на улице Коновалова в Нижнем Новгороде построит за 500 млн рублей производственно-складской комплекс строительной продукции. ООО ТСК "ПромЭС" возведет два производства для тяжелой промышленности в Автозаводском районе, общий объем инвестиций составит 300 млн рублей, а площадь участков составляет 94 и 50 тысяч кв. м. В Дзержинске ООО "Синтез-Пак" вложит 750 млн рублей в создание складского комплекса на участке площадью 70 тысяч кв. м

Также ООО "Дорожник" выделен участок площадью 58 тысяч кв. м для строительства гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники в Кстовском районе, объем инвестиций - 80 млн рублей.

МКУ "УКС Богородского муниципального округа" вложит 150 млн рублей в строительство очистных сооружений в селе Каменки на участке площадью 4,9 тысяч кв.м.

Ранее сообщалось, что пониженные ставки по налогу на прибыль для ряда компаний будут действовать в Нижегородской области до 2025 года.