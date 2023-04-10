Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2023 14:24  [26] Нелегальную заправку закрыли в Нижнем Новгороде после обращения Юрия Станкевича в СК
14 апреля 2023 14:10  [75] Первые мастер-классы в рамках марафона "Наша Победа" прошли в Богородске
14 апреля 2023 14:02  [101] Гребешковский откос в Нижнем Новгороде благоустроят в рамках концессионного соглашения
14 апреля 2023 13:50  [81] Минздрав: Новых заболевших корью в Нижегородской области не выявлено
14 апреля 2023 13:40  [82] Более 30 тысяч кв. м цветников будет разбито в Нижнем Новгороде в этом году
14 апреля 2023 13:28  [90] ЦРТС выявил антисанитарные условия в шести маршрутках Нижнего Новгорода
14 апреля 2023 12:30  [122] Реконструкцию перекрестка на улицах Ванеева - Н.Сусловой в Нижнем Новгороде выполнят в 2023 году
14 апреля 2023 11:24  [143] Новый пешеходный переход оборудовали у стройплощадки метро на площади Сенной
14 апреля 2023 10:56  [140] Смотровую площадку с видом на Борзовку планируется обустроить в Ленинском районе
14 апреля 2023 10:42  [155] Парк Кулибина в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 123,3 млн рублей
Общество

Первые мастер-классы в рамках марафона "Наша Победа" прошли в Богородске

14 апреля 2023 14:10  [75] Общество

Первые мероприятия в рамках марафона "Наша Победа", который приурочен к празднованию Дня Победы, прошли в Богородске Нижегородской области. На базе Центра внешкольной работы были организованы мастер-классы по изготовлению георгиевских лент и моделей самолетов, которые использовались советской авиацией в годы Великой Отечественной войны.

"В нашем городе есть аэродром и аэроклуб имени П.И. Баранова. И мы запустили конкурс научно-исследовательских работ среди образовательных учреждений по деятельности этого клуба. Когда мы начали эту работу, оказалось, что многие наши летчики-герои Советского Союза, погибшие в годы Великой Отечественной войны, начинали свой путь именно с этого аэродрома, этого аэроклуба. И сегодня детки делали из дерева модели самолетов, которые были использованы советской авиацией в годы войны. Детям все это очень интересно, достаточно кинуть клич для того, чтобы они начали участвовать в любой акции, в любой игре, в любом конкурсе. Они с удовольствием изучают историю родного города, историю своей семьи. Я считаю, что все это очень нужно им сегодня", - сказала директор Центра внешкольной работы г. Богородска Ольга Цветкова.

"Современному поколению очень важно помнить о подвиге советского народа и вкладе жителей Горьковской области в Победу в Великой Отечественной войне. И, конечно, мы должны использовать для этого разные форматы, которые, в том числе, заинтересуют детей. Например, здесь ребята создают различные модели военной техники, которая принимала участие в боях Великой Отечественной войне. И сейчас это тоже актуально. Сегодня как никогда важно техническое обеспечения военных в ходе специальной военной операции. И здорово, если кто-то заинтересуется, и это станет делом их жизни", - отметил руководитель исполкома и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения "Единой России", депутат регионального Заксобрания Алексей Антонов, который посетил Центр и пообщался с детьми, участвующими в марафоне.

Память о погибших и гордость за тех, кто перенес все тяготы того времени, здесь чтят и переносят из поколения в поколение. А школьники города ответственно подходят к шествию в колонне "Бессмертного полка". В этом году они приняли решение, что все школы Богородска пойдут под единым транспарантом, макет которого они и разрабатывают в рамках марафона "Наша Победа".

"Ребята сначала в школах разработали свои идеи. Сюда они пришли уже с готовыми проектами, обсудили и выбрали лучшую концепцию. Сегодня они именно ее и рисуют – сначала от руки, а дальше, конечно, будет работа с современными технологиями. Нам отрисуют макет, мы распечатаем транспарант в типографии. А потом, 9 мая, их идею будет видеть уже весь Богородск", - рассказала руководитель волонтерского центра "Добро.Бг" Надежда Кургузикова.

Также в этот день там прошла встреча школьников с ветеранами боевых действий и детьми войны, представителями общественных организаций в рамках клуба "Большая перемена". Ребята защищали свои исследовательские работы, посвященные богородскому краю в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что с инициативой проведения марафона выступили региональная общественная приемная партии "Единая Россия" и Штаб общественной поддержки. В рамках марафона проводится конкурс по следующим номинациям:

- авиа или судомоделирование (создание моделей танков, кораблей и самолетов);
- конкурс рисунков (рисунки о героизме наших военнослужащих, принимающих участие в проведении специальной военной операции);
- изготовление медалей для участников специальной военной операции.

"Уверен, что все ребята, которые поддержат марафон "Наша Победа" – настоящие патриоты, преемники героических традиций, которые были заложены нашими дедушками и бабушками. Это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовика, а сегодня – и участникам спецоперации. Только так мы сможем сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа!" - заявил Алексей Антонов.

Творческие работы принимаются до 28 апреля в региональной приемной "Единой России". Итоги марафона будут подведены к 9 мая. Интересующие вопросы можно задать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая День Победы Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph