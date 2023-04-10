Первые мастер-классы в рамках марафона "Наша Победа" прошли в Богородске Общество

Первые мероприятия в рамках марафона "Наша Победа", который приурочен к празднованию Дня Победы, прошли в Богородске Нижегородской области. На базе Центра внешкольной работы были организованы мастер-классы по изготовлению георгиевских лент и моделей самолетов, которые использовались советской авиацией в годы Великой Отечественной войны.

"В нашем городе есть аэродром и аэроклуб имени П.И. Баранова. И мы запустили конкурс научно-исследовательских работ среди образовательных учреждений по деятельности этого клуба. Когда мы начали эту работу, оказалось, что многие наши летчики-герои Советского Союза, погибшие в годы Великой Отечественной войны, начинали свой путь именно с этого аэродрома, этого аэроклуба. И сегодня детки делали из дерева модели самолетов, которые были использованы советской авиацией в годы войны. Детям все это очень интересно, достаточно кинуть клич для того, чтобы они начали участвовать в любой акции, в любой игре, в любом конкурсе. Они с удовольствием изучают историю родного города, историю своей семьи. Я считаю, что все это очень нужно им сегодня", - сказала директор Центра внешкольной работы г. Богородска Ольга Цветкова.

"Современному поколению очень важно помнить о подвиге советского народа и вкладе жителей Горьковской области в Победу в Великой Отечественной войне. И, конечно, мы должны использовать для этого разные форматы, которые, в том числе, заинтересуют детей. Например, здесь ребята создают различные модели военной техники, которая принимала участие в боях Великой Отечественной войне. И сейчас это тоже актуально. Сегодня как никогда важно техническое обеспечения военных в ходе специальной военной операции. И здорово, если кто-то заинтересуется, и это станет делом их жизни", - отметил руководитель исполкома и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения "Единой России", депутат регионального Заксобрания Алексей Антонов, который посетил Центр и пообщался с детьми, участвующими в марафоне.

Память о погибших и гордость за тех, кто перенес все тяготы того времени, здесь чтят и переносят из поколения в поколение. А школьники города ответственно подходят к шествию в колонне "Бессмертного полка". В этом году они приняли решение, что все школы Богородска пойдут под единым транспарантом, макет которого они и разрабатывают в рамках марафона "Наша Победа".

"Ребята сначала в школах разработали свои идеи. Сюда они пришли уже с готовыми проектами, обсудили и выбрали лучшую концепцию. Сегодня они именно ее и рисуют – сначала от руки, а дальше, конечно, будет работа с современными технологиями. Нам отрисуют макет, мы распечатаем транспарант в типографии. А потом, 9 мая, их идею будет видеть уже весь Богородск", - рассказала руководитель волонтерского центра "Добро.Бг" Надежда Кургузикова.



Также в этот день там прошла встреча школьников с ветеранами боевых действий и детьми войны, представителями общественных организаций в рамках клуба "Большая перемена". Ребята защищали свои исследовательские работы, посвященные богородскому краю в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что с инициативой проведения марафона выступили региональная общественная приемная партии "Единая Россия" и Штаб общественной поддержки. В рамках марафона проводится конкурс по следующим номинациям:

- авиа или судомоделирование (создание моделей танков, кораблей и самолетов);

- конкурс рисунков (рисунки о героизме наших военнослужащих, принимающих участие в проведении специальной военной операции);

- изготовление медалей для участников специальной военной операции.

"Уверен, что все ребята, которые поддержат марафон "Наша Победа" – настоящие патриоты, преемники героических традиций, которые были заложены нашими дедушками и бабушками. Это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовика, а сегодня – и участникам спецоперации. Только так мы сможем сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа!" - заявил Алексей Антонов.

Творческие работы принимаются до 28 апреля в региональной приемной "Единой России". Итоги марафона будут подведены к 9 мая. Интересующие вопросы можно задать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.