Нижегородские молодогвардейцы помогли по хозяйству ветеранам и одиноким пожилым людям Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" провели акцию "Чистый четверг". Молодогвардейцы помогли ветеранам, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам с уборкой жилья накануне праздника Пасхи.

"В Чистый четверг активисты помогли навести порядок дома у одиноких пожилых людей. Самое важное, что бабушки и дедушки были рады молодым гостям. Было все: улыбки от общения, вкусные угощения, а главное, позитивные воспоминания как у волонтеров, так и у наших друзей пожилого возраста", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Трудовой десант МГЕР посетили более 30 адресов в Нижнем Новгороде. Волонтеры помыли окна, полы, вынесли мусор, помогли с другими бытовыми вопросами.

"Каждому человеку, особенно пожилому, важно чувствовать, что он не одинок, что есть люди, которые готовы прийти на помощь. Ведь сделать хорошую уборку и помыть окна в солидном возрасте зачастую бывает уже затруднительно. Я очень рада быть частью этого большого, доброго дела, ведь улыбка пожилого человека неимоверно греет душу в преддверии светлого праздника Пасхи", - поделилась член регионального штаба МГЕР Карина Широкова.

Помощь в быту ветеранам и пожилым людям молодые активисты оказывают регулярно. Жители обращаются к ним за помощью по хозяйству, ремонту, кому-то необходимы сопровождение в социальные учреждения, закупка продуктов и лекарств и др.