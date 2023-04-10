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Общество

Нижегородские молодогвардейцы помогли по хозяйству ветеранам и одиноким пожилым людям

14 апреля 2023 16:02  [1] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" провели акцию "Чистый четверг". Молодогвардейцы помогли ветеранам, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам с уборкой жилья накануне праздника Пасхи. 

"В Чистый четверг активисты помогли навести порядок дома у одиноких пожилых людей. Самое важное, что бабушки и дедушки были рады молодым гостям. Было все: улыбки от общения, вкусные угощения, а главное, позитивные воспоминания как у волонтеров, так и у наших друзей пожилого возраста", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Трудовой десант МГЕР посетили более 30 адресов в Нижнем Новгороде. Волонтеры помыли окна,  полы,  вынесли мусор, помогли с другими бытовыми вопросами.  

"Каждому человеку, особенно пожилому, важно чувствовать, что он не одинок, что есть люди, которые готовы прийти на помощь. Ведь сделать хорошую уборку и помыть окна в солидном возрасте зачастую бывает уже затруднительно. Я очень рада быть частью этого большого, доброго дела, ведь улыбка пожилого человека неимоверно греет душу в преддверии светлого праздника Пасхи", - поделилась член регионального штаба МГЕР Карина Широкова.

Помощь в быту ветеранам и пожилым людям молодые активисты оказывают регулярно. Жители обращаются к ним за помощью по хозяйству, ремонту, кому-то необходимы сопровождение в социальные учреждения, закупка продуктов и лекарств и др. 

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Теги:
Волонтеры Единая Россия
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