Шестой государственный ветеринарный кабинет открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Шестой государственный ветеринарный кабинет открылся в Нижнем Новгороде в доме №7 в переулке Камчатском. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, его первыми пациентами стали питон Клепа и кролик Вася. Хозяева у обоих отмечали проблемы с пищеварением. После осмотра питомцев им были даны рекомендации по лечению. Питону также провели УЗИ-диагностику.

Председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов отметил, что за три года в регионе открылось уже 13 государственных ветеринарных кабинетов. Все они оснащены современным оборудованием.

В веткабинете проводится осмотр животных, их прививают от различных заболеваний, здесь также принимают биоматериалы для исследований, дают необходимые консультации, осуществляют хирургические операции, регистрацию домашних животных, чипирование. Также здесь можно приобрести аксессуары, специализированные корма и лекарства для своих питомцев, получить бесплатную консультацию врача по поводу их применения.

Кроме того, в веткабинетах проводится регистрация на безвозмездной основе в системах ФГИС "Меркурий" и ИС "Цербер" для предпринимателей, осуществляющих хранение и реализацию товаров животного происхождения.

По словам начальника ГБУ НО "Госветуправление Нижний Новгород" Евгения Помазова, жители Канавинского района являются владельцами более 150 тысяч животных, поэтому потребность в ветеринарных услугах здесь высокая.

С адресами всех ветеринарных кабинетов в Нижегородской области можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 20 случаев бешенства с начала года выявили на территории Нижегородской области.