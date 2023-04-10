Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 апреля 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Много шума из ничего или очевидное и вероятное

Эксперт "Минин-центра", военный эксперт Первого канала, специалист по армиям стран НАТО, начальник управления "С" Федерации СОБ "Кремль-9" Александр Артамонов считает, что произошедшая в США в начале апреля утечка секретных документов обладает рядом весьма странных особенностей. Прежде всего, многочисленные файлы были первоначально выложены в чате геймеров, то есть на весьма несерьёзном ресурсе, где они находились достаточно долго и оставались фактически незамеченными мировым сообществом. Потом компромат неторопливо добрался до крупной интернет-площадки, на которой и получил благополучно свою известность, подобную взрыву сверхновой в мире средств массовой информации.

Такого действительно не случалось с эпохи знаменитого осужденного – Джулиана Ассанжа и его детища - Wikileaks. Отметим, что сам по себе факт выкладывания документов в Сеть не ограничивается только случаем с прославившимся сидельцем в стенах эквадорского посольства. Так, Челси (в прошлом Брэдли) Мэннинг, американский военнослужащий, сменивший пол в тюрьме (вышла на свободу в 2017 г.), попал за решетку за скандальные материалы о расстрелах американцами мирных жителей в Афганистане. Он (или она) выложил в открытый доступ сотни тысяч документов об операциях США в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Однако, помимо Ассанжа и Мэннинга, были и другие многочисленные случаи разглашения гостайны.

Получается, одна из версий, над которой сейчас работает ФБР, вполне имеет смысл. Сценарий "обиженного маленького человека", движимого собственным эго или психиатрическими комплексами, вполне вероятно.

В то же время якобы существует много различных нестыковок в ставшем доступном аналитикам массиве данных, которые вызывают ряд вопросов. Так, агентство "Рейтер" посчитало, как минимум, 2 документа недостоверными. С другой стороны, мнимая "неточность" заключается в объёмах потерь украинской армии, которые были сочтены западными журналистами слишком большими, а вот потери российской армии почему-то сочли заниженными в рассекреченных данных.

Участие же США в конфликте на Украине, о чём гласят обретённые файлы, и подавно уже стало общим местом многих аналитических передач. Так что и здесь, откровения «секретных досье» не являются оригинальными.

Также всё-таки настораживает и реакция украинской прессы, которая тоже сочла документы фальшивкой. Конечно, Киевской хунте обидно, что, оказывается, всё это время Зеленский был "под колпаком". Но, с другой стороны, и этот факт совершенно тривиален, с учётом того, что всё государство Украина сейчас живёт взаймы и, по большей части, именно на американские деньги. А за должником, как известно, принято следить. Так что чему здесь можно возмущаться? Опять-таки якобы скандальные детали о предложении главаря нацистского режима нанести удар по Ростовской области как-то меркнут на фоне постоянных прилётов даже по исконно русским землям. Чего стоит хотя бы перехваченная более полугода назад «Точка-У» над Таганрогом или обезвреженная в Брянской области 2 марта украинская ДРГ, открывшая огонь по машине с детьми?

Представляется, что, скорее всего, утечка действительно состоялась, но возможно, она является методом тонкой манипуляции в подковёрной аппаратной игре, которая ведётся в Вашингтоне. Не исключено, что к вскрытию материалов приложил руку и знаменитый журналист-расследователь Сеймур Херш. Пока же аналитики сходятся во мнении, что ничего революционного преданные огласке архивы не содержат. А если так, то возможно, речь идёт об операции под названием "много шума из ничего", цель которой – дискредитировать команду Байдена, доказав, что его аппарат не умеет пресечь утечки. Это может быть ответом на атаку против Доналда Трампа, в доме которого во Флориде были обнаружены документы "для служебного пользования", которые бывший глава Белого дома, по-видимому, решил изучить как-нибудь на досуге в спокойной обстановке после отставки.

Тем не менее, не исключено, что "стрелочник" будет найден и примерно наказан; а истинные мотивы содеянного похоронены в тиши кабинетов больших людей. Политика по определению грязная игра – тем более, когда предстоят президентские выборы, и тут все средства хороши для того, чтобы одержать победу.

Региональная тема – Русская мечта Донбасса



Эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов отмечает, что в Луганске прошел культурно-просветительский фестиваль "Русская мечта: Донбасс".

6 апреля в Луганской Государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского состоялась встреча деятелей культуры, экспертов и общественников из Москвы и других российских регионов с профильными представителями и коллегами из Луганской народной республики. В работе участвовала и делегация из Нижегородской области в составе координатора движения "Русской мечты" Алексея Орехова, ректора НГЛУ им.Н.А. Добролюбова Жанны Никоновой, Василия Яицкого, Натальи Кирилловой.

Мероприятие открывалось общим пленарным заседанием, на котором выступили представители движения "Русская мечта", в том числе его идеолог и председатель Изборского клуба, выдающийся русский писатель, публицист, политический и общественный деятель Александр Проханов.

"Движение Русской мечты объединяет в себя людей озаренных, творческих, может быть даже восхищенных, тех людей, которые не пали духом, тех людей, которые не потеряли вкус к жизни, к бытию, тех людей, которые смотрят в небеса, а не только в землю... Это люди, которые заняты какими-то начинаниями, у них есть свои проекты, у них есть свои любимые дела. Собирая таких людей, отыскивая их, принимая их, знакомя их друг с другом, мы создаем среду непогасших людей, пассионарных людей. И только с такими пассионарными, чувствующими, неравнодушными людьми можно выиграть войну, построить новую страну, новое государство Российское… Русский народ мечтает создать могучее, цветущее, справедливое государство!", — заявил Александр Андреевич.

За пленарным заседанием последовала работа по секциям: предпринимательство; образование и культура; спорт и ЗОЖ; общественно-политический сектор; литература и поэзия. В ходе этой части участники имели возможность лучше познакомиться, поделиться опытом, обсудить осуществленные проекты, а также пригласить коллег из ЛНР к себе в регионы с целью реализации совместных инициатив. В руководстве работой секции образования и культуры приняла участие член нижегородской делегации Жанна Викторовна Никонова.

После плодотворной работы по секциям для участников мероприятия была организована насыщенная концертная программа, во время которой слушатели смогли насладиться выступлениями, подготовленными творческими коллективами Луганщины. Также во время концерта был исполнен фрагмент рок-оперы "Хождение в огонь", в основу, которой легли стихи А.А. Проханова и музыка А.И. Агеева.

В рамках визита в ЛНР представители движения «Русская мечта» привезли гуманитарную помощь для десантников, которые сейчас на передовой защищают рубежи нашей Родины: 70 специальных аптечек для штурмовых отрядов, два джипа УАЗ Патриот, десятки специальных прицелов и квадрокоптеров, две большие полевые палатки для подшефного "Русской Мечте" подразделения ТОС "Солнцепек", а для Академии и библиотек ЛНР – сотни детских книг, журналы Изборского клуба и специальную литературу.

По итогам рабочего визита достигнута договорённость, что в июле этого года авторы проектов "Русской мечты" с недавно воссоединённых с Россией территорий отправятся в Москву и другие регионы нашей страны. Поездка будет проводиться с целью реализации совместных инициатив и реинтеграции Донбасса, Запорожья и Херсонщины в культурное пространство большой, дружной, великой России.

Мероприятие состоялось благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Муниципальная тема – И снова о ЖКХ и ДУК

Эксперт "Минин-центра", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Приволжского Института Повышения квалификации ФНС России, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, профессор Академии военных наук Павел Седаев считает, что на сегодняшний день сфера жилищно-коммунального хозяйства – (далее ЖКХ) для граждан РФ является одной из самых актуальных и самых чувствительных. Как мы прекрасно знаем у нас в стране ежегодно происходит рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги, что вызывает недовольство граждан РФ.

Еще одно недовольство у граждан нашей страны, во многом, вызывает деятельность домоуправляющих компаний – (далее ДУК). Возникновение ДУКов, как частных, коммерческих структур относится к середине 2000-х годов. До этого периода времени предоставление услуг в сфере ЖКХ находилось непосредственно в компетенции муниципалитетов. Именно в середине 2000-х началась массовая волна банкротств МПП ЖКХ, чье имущество стало переходить в частные руки и частники занялись решением коммунальных проблем граждан. На сегодняшний день в Нижегородской области работает более 450 ДУКов, около 160 из которых непосредственно в Нижнем Новгороде.

Далее будем рассматривать крупные управляющие компании, выведя за скобки ТСЖ, в которых, в силу небольшого числа жильцов, контроль и обратная связь более действенна.

Сегодня управляющие компании представляют только коммерческие структуры, которые представлены в различных организационно-правовых формах. Основной задачей ДУКов является управление и содержание многоквартирных домов. Управляющие компании оказывают жилищно-коммунальные услуги, к которым относятся: вывоз мусора; уборка территорий; уборка помещений; обслуживание внутридомовых сетей; чистка и вывоз снега; осуществление поставки воды и водоотведения; поставка отопления и газа и т.д. За эти услуги управляющая компания берет с потребителей определенную плату. Однако, работа ДУКов вызывает большие вопросы. Только за прошлый 2022 год в Центр управления регионом (ЦУР) поступило более 17 тысяч жалоб нижегородцев на работу своих ДУКов.

Какие вопросы вызывает работа управляющих компаний:

Во-первых: это непрозрачность самой деятельности УК. Жители не всегда понимают, как формируется те или иные тарифы за коммунальные услуги. Как известно, управляющая компания обязана предоставлять отчет собственникам жилья. Однако, как часто бывает, отчеты носят чисто формальный характер. Так же бывает, что в отчете были проведены те или иные работы, а на практике их так и не было сделано.

Во-вторых: это достаточно непрозрачная система налогообложения ДУКов. Как наиболее часто встречающаяся система налогообложения УК – это упрощенная система налогообложения (УСН). Напомню, что УСН может быть двух видов – это доходы и доходы минус расходы. В первом случае налоговая ставка составляет 6% от доходов, во втором случае – 15% от разницы между доходами и расходами. УК, в основном выбирают второй способ УСН.

Давайте разберемся, что входит в состав доходов и расходов. В составе доходов учитываются:оплата за содержание и ремонт общего имущества МКД; оплата за прочие услуги, оказанные населению (ремонт стояков, батарей и т.д.). Однако, кроме этого в состав доходов УК входят: средства собственников, внесенные на целевое финансирование капитального ремонта МКД и целевые средства софинансирования из бюджетов всех уровней.

По налогооблагаемым доходам возникают вопросы, связанные, в первую очередь, средств собственников, которые они вносят на целевое финансирование капитального ремонта МКД. Взносы на капитальный ремонт УК с одной стороны должны учитываться в качестве дохода, и таким образом увеличивать налогооблагаемую базу, однако с другой стороны данные взносы, только формируют фонд капитального ремонта. Следовательно, УК получая данные взносы ничего не продает, не выполняет никакие работы, то есть не получает никаких доходов, которые соответствуют критериям ст. 39 НК РФ. Соответственно они не являются доходами и не включаются в налогооблагаемую базу.

Ну, и наконец, в-третьих: ДУКи очень часто не выполняют своих обязательств по расчету с организациями, которые предоставляют свои услуги, накапливаю долги и попадают в банкротство.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, настало время опять передать функции ДУКов на муниципальный уровень. Тогда у жителей появиться возможность именно с муниципалитета спрашивать отчет за проделанную работу в сфере ЖКХ, что должно повысить уровень предоставления услуг населению.