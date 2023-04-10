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Происшествия

Масштабный пожар в Дзержинске тушили несколько часов

15 апреля 2023 10:28  [128] Происшествия

Масштабный пожар в Дзержинске тушили несколько часов.

Горели деревянные поддоны на открытой площадке, огнем было охвачено и расположенное рядом здание.

Пожару был присвоен ранг № 3. 

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, от МЧС на тушении пожара были задействованы 18 единиц техники и 61 человек.

14 апреля в 20:02 поступила информация о локализации пожара.  15 апреля в 02:10 пожар был ликвидирован на площади 2500 кв.м.

В результате ЧП никто не пострадал.

По предварительной информации, вероятной причиной возгорания могла стать неосторожность при обращении с огнем.

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Теги:
Дзержинск Пожар
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