Масштабный пожар в Дзержинске тушили несколько часов Происшествия

Масштабный пожар в Дзержинске тушили несколько часов.

Горели деревянные поддоны на открытой площадке, огнем было охвачено и расположенное рядом здание.

Пожару был присвоен ранг № 3.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, от МЧС на тушении пожара были задействованы 18 единиц техники и 61 человек.

14 апреля в 20:02 поступила информация о локализации пожара. 15 апреля в 02:10 пожар был ликвидирован на площади 2500 кв.м.

В результате ЧП никто не пострадал.

По предварительной информации, вероятной причиной возгорания могла стать неосторожность при обращении с огнем.