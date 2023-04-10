Масштабный пожар в Дзержинске тушили несколько часов.
Горели деревянные поддоны на открытой площадке, огнем было охвачено и расположенное рядом здание.
Пожару был присвоен ранг № 3.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, от МЧС на тушении пожара были задействованы 18 единиц техники и 61 человек.
14 апреля в 20:02 поступила информация о локализации пожара. 15 апреля в 02:10 пожар был ликвидирован на площади 2500 кв.м.
В результате ЧП никто не пострадал.
По предварительной информации, вероятной причиной возгорания могла стать неосторожность при обращении с огнем.
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