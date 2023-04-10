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Общество

Территориальный фонд ОМС направит более 350 млн рублей на закупку медоборудования и повышение квалификации врачей

15 апреля 2023 11:43  [38] Общество

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) направит в 2023 году более 350 млн рублей на закупку медицинского оборудования и повышение квалификации врачей в Нижегородской области.

Как пояснили в фонде, нормированный страховой запас территориального фонда ОМС –  это денежный резерв, создаваемый для решения плановых задач и внезапно возникающих проблем, связанных с оказанием медицинской помощи застрахованным гражданам.

За счет средств нормированного страхового запаса медицинские организации могут приобретать и ремонтировать дорогостоящее оборудование, а также оплачивать повышение квалификации медицинского персонала.

"Объем денежных средств, направляемых из нормированного страхового запаса в медицинские организации региона, ежегодно увеличивается. Мы начинали со 132 миллионов рублей в 2016 году, а в 2023 году планируем направить на эти цели 350 миллионов", - сообщила руководитель территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

В 2022 году больницы и поликлиники Нижегородской области получили 85 единиц оборудования. В частности, в регион поступило четыре мобильных рентгеновских аппарата, два ультразвуковых сканера с датчиками для интраоперационной диагностики, которые были поставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко, городскую больницу №35 Советского района Нижнего Новгорода, родильный дом №5 Московского района. А городская поликлиника №7 получила маммограф.

Всего с 2016 года из средств нормированного страхового запаса было оплачено повышение квалификации около 3000 врачей наиболее востребованных специальностей – педиатров, терапевтов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неврологов, клиницистов-диагностов. За этот же период приобретено 619 единиц и отремонтировано 293 единицы медицинского оборудования.

 

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Теги:
Медицина и здоровье
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