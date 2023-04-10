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Общество

Свыше 300 куличей передано проходящим лечение в нижегородском госпитале военнослужащим

15 апреля 2023 12:18  [94] Общество
Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

Активисты регионального отделения "Молодой Гвардии" привезли пасхальные угощения для солдат и офицеров, находящихся на лечении в военном госпитале в Нижнем Новгороде.

Они передали бойцам более 300 куличей со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления.

"Надеемся, что этими скромными угощениями мы смогли порадовать наших военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в военном госпитале. Считаю, что в такие дни нам всем важно быть вместе, поддерживать друг друга и делать добрые дела", – отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

По информации пресс-службы НРО "Единой России", помощь в приобретении куличей оказал депутат городской Думы Нижнего Новгорода,  исполнительный директор ОАО "Сормовский хлеб" Сергей Пляскин.

"Пасха – это праздник, который объединяет и сближает. Традиционно этот день семьи проводят вместе, а на столе обязательно присутствуют пасхальные угощения. Кулич стал символом радости Светлого Воскресенья, он несет атмосферу дома и родных стен, которые помогают. Вместе с пекарями нашего предприятия желаем военнослужащим радости и скорейшего выздоровления", - сказал он.

Акция прошла в рамках проекта "Центр поддержки гражданских инициатив".

Напомним, что мероприятия в поддержку наших военнослужащих команда "Молодой Гвардии" Нижегородской области проводит с первых дней специальной военной операции.

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Теги:
Военные Единая Россия
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