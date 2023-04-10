Проект "Космическое погружение" нижегородского планетария им. Г.М. Гречко выиграл конкурс "Музей 4.0" Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Проект представляет цикл событий, которые состоятся как раз во время проходящей сейчас модернизации планетария. В школах, в том числе специализированных и коррекционных, будет показан польнокупольный контент в мобильном планетарии, пройдёт демонстрация экспонатов мобильного музея, а также планируются лекции и мастер-классы. Программа разработана специально для детей.
"Планетарий теперь выходит за рамки стен своего здания, погружая в тематику космоса весь Нижний Новгород", - написал в телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев.
Он также сообщил, что проект ННГУ "Диктатура металла. Трогательная история" получил грант в номинации "Технологии и инструменты".
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