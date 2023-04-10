Проект "Космическое погружение" нижегородского планетария им. Г.М. Гречко выиграл конкурс "Музей 4.0" Общество

Проект "Космическое погружение" нижегородского планетария им. Г.М. Гречко выиграл конкурс "Музей 4.0" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Проект представляет цикл событий, которые состоятся как раз во время проходящей сейчас модернизации планетария. В школах, в том числе специализированных и коррекционных, будет показан польнокупольный контент в мобильном планетарии, пройдёт демонстрация экспонатов мобильного музея, а также планируются лекции и мастер-классы. Программа разработана специально для детей.

"Планетарий теперь выходит за рамки стен своего здания, погружая в тематику космоса весь Нижний Новгород", - написал в телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев.

Он также сообщил, что проект ННГУ "Диктатура металла. Трогательная история" получил грант в номинации "Технологии и инструменты".