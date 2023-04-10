Мужчина погиб на пожаре в Кулебаках Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Кулебаках.

По сведениям ГУ МЧС России по Нижегородской области, сигнал о ЧП на ул. Рылеева поступил 15 апреля в 13:03.

В зоне огня оказались дом и надворные постройки.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу №1 БИС. На тушении были задействованы 13 человек и 4 единицы техники.

В 13:29 было объявлено о ликвидации открытого горения на площади 76 кв.м.

Согласно предоставленной информации, в результате пожара погиб 59-летний хозяин дома.

Вероятной причиной возгорания называется неосторожность при курении.