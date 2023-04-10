Более 3 тысяч человек посетили региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижегородской области Экономика

Фото: Юлия Горшкова, vremyan.ru

Более 3 тысяч человек посетили региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Нижегородской области.



Мероприятие проходило 14 - 15 апреля на четырех площадках: в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Сергаче.



С работой площадки в Нижнем Новгороде ознакомился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Он отметил, что основное внимание на ярмарке было уделено поиску новых сотрудников для промышленных предприятий.



"В промышленности региона есть дефицит специалистов как по рабочим, так и по инженерным профессиям. Только на этой ярмарке более 100 предприятий региона представили почти шесть тысяч вакансий. Такая ситуация сложилась по нескольким причинам: во-первых, увеличиваются объемы производства как гражданской продукции, так и продукции ОПК, во-вторых, реализуются новые инвестпроекты, соответственно, требуются новые команды специалистов. Кроме того, очевидно, что в последние десятилетия престиж рабочих специальностей снизился, из-за чего уменьшился приток молодежи. Думаю, что постепенно эта тенденция изменится, так как меняются условия труда и растет уровень зарплат", - сообщил Андрей Саносян.



Как заявил руководитель Управления по труду и занятости заселения Нижегородской области Игорь Пантюхин, служба занятости активно интегрирует в свою работу современные технологии, упрощающие взаимодействие соискателей с работодателями.



"Параллельно с личным общением в ходе ярмарки проходили собеседования в режиме онлайн. Соискатели могли связаться по видеосвязи с предприятиями, работавшими на любой из четырех площадок в регионе, а также с теми компаниям, представители которых не участвовали в мероприятии очно. Отмечу, что со всеми доступными через службу занятости вакансиями нижегородцы могут ознакомиться в любое время на портале "Работа России" - trudvsem.ru", - сказал Игорь Пантюхин.

Больше всего вакансий организации-участники ярмарки заявили по следующим специальностям:



- для квалифицированных рабочих: слесарь-ремонтник, электромонтер, слесарь механосборочных работ, машинист крана и оператор поста управления;



- для служащих: инженер-конструктор, инженер-исследователь, инженер-технолог, инженер-химик, инженер-электроник.



Также в ярмарке трудоустройства приняли участие школьники, студенты колледжей и вузов региона. Мероприятие дало им возможность познакомиться с потенциальными работодателями и составить представление о перспективах работы по различным специальностям.



По информации пресс-службы нижегородского правительства, для молодых участников проходили чемпионат по составлению качественного резюме, профориентационный квест "Время возможностей", виртуальные экскурсии на предприятия, входящие в состав Нижегородского регионального отделения Союза машиностроителей России. Школьники посетили занятия с применением VR-технологий "Мир профессий виртуальным взглядом".



"Сегодня служба занятости подходит к решению вопроса дефицита кадров комплексно, начиная с профориентации молодежи. Профориентационные мероприятия позволяют молодым людям активно развиваться и легко вливаться в рабочую среду", - сказала директор Нижегородского центра занятости населения Елена Кириличева.



На площадке, на которой проходила ярмарка трудоустройства в Дзержинске, побывала заместитель главы города Юлия Ашуркова.



"Мы активно работаем с предприятиями, с учебными заведениями, с центром занятости населения и ставим перед собой главную задачу: показать ребятам и их родителям, что современные промышленные предприятия – это перспективные рабочие места с хорошими условиями и достойной заработной платой. Приятно было увидеть на ярмарке много студентов. Это значит, им интересен рынок труда, и они уже задумываются о том, чтобы стать его частью", - отметила она.



Напомним, в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" реализуется программа по модернизации службы занятости населения, призванная повысить эффективность работы организации.



В 2022 году Нижегородская область стала участником первого этапа комплексной модернизации службы занятости. В регионе был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".