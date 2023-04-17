Футбольную арену возведут рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде

Футбольную арену для круглогодичных тренировок построят рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Главгосэкспертизе РФ.
Согласно информации, проект включает в себя стадион, а также искусственное футбольное поле с системой подогрева. Общая площадь спортивного объекта составит около 9 тыс. кв.м.
Отмечается, что на арене также будет смонтирована система освещения с шестью камерами видеонаблюдения, позволяющая проводить игры в любое время суток. Вместимость нового стадиона составит до 450 человек.
Ранее сообщалось, что Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске планируется открыть в декабре 2024 года.
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