Футбольную арену возведут рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде Спорт

Футбольную арену для круглогодичных тренировок построят рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Главгосэкспертизе РФ.

Согласно информации, проект включает в себя стадион, а также искусственное футбольное поле с системой подогрева. Общая площадь спортивного объекта составит около 9 тыс. кв.м.

Отмечается, что на арене также будет смонтирована система освещения с шестью камерами видеонаблюдения, позволяющая проводить игры в любое время суток. Вместимость нового стадиона составит до 450 человек.

Ранее сообщалось, что Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске планируется открыть в декабре 2024 года.