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Расписания еще четырех автобусных маршрутов опубликуют в Нижнем Новгороде до конца недели

17 апреля 2023 12:52  [100] Общество

Расписание еще четырех маршруток опубликуют в Нижнем Новгороде на текущей неделе. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, утвержденные расписания частных автобусных маршрутов появятся на портале АСИП.

Так, с завтрашнего дня будут доступны расписания маршрутов частных перевозчиков Т-65 и Т-138.  

Крое того, до конца недели запланировано подключение к единой системе ЦРТС маршрутов ООО "Транслайн - НН" Т-9 и Т-10 в Богородске. 

Ранее сообщалось, что расписание еще трех маршруток опубликовали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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