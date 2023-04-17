Расписания еще четырех автобусных маршрутов опубликуют в Нижнем Новгороде до конца недели Общество

Расписание еще четырех маршруток опубликуют в Нижнем Новгороде на текущей неделе. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, утвержденные расписания частных автобусных маршрутов появятся на портале АСИП.

Так, с завтрашнего дня будут доступны расписания маршрутов частных перевозчиков Т-65 и Т-138.

Крое того, до конца недели запланировано подключение к единой системе ЦРТС маршрутов ООО "Транслайн - НН" Т-9 и Т-10 в Богородске.

Ранее сообщалось, что расписание еще трех маршруток опубликовали в Нижнем Новгороде.