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Общество

Глеб Никитин: "В этот день хотелось бы поблагодарить всех нижегородских мусульман, вносящих вклад в развитие нашего региона"

21 апреля 2023 08:43  [1] Общество

21 апреля мусульмане по всему миру празднуют один из главных религиозных праздников в исламе - Ураза-байрам, который призывает верующих проявлять друг к другу только светлые чувства. Этот праздник является завершением месяца Рамадан, в течение которого мусульмане воздерживаются от пищи и питья с рассвета до заката.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил всем нижегородским мусульманам поздравление с этим важным праздником .

"Дни священного месяца Рамадан уже позади, и весь исламский мир отмечает замечательный праздник, в основе которого - многовековые традиции, наполненные особым значением. Ураза-байрам - время радости и духовного единства, когда люди поздравляют друг друга, ходят в гости, общаются с близкими и родными. Такое настроение объединяет разные поколения, сближает и помогает лучше узнать историю ислама. В домах верующих царят мир и добро, а их сердца наполнены светом и надеждой. В Ураза-байрам принято помогать тем, кто нуждается в поддержке, совершать добрые поступки. Это очень правильная и нужная традиция!", - отметил глава региона.

"В этот день мне хотелось бы поблагодарить всех нижегородских мусульман, вносящих вклад в развитие нашего региона. Столетиями здесь мирно сосуществуют различные конфессии и народы. Важно как можно больше знать о традициях и обычаях друг друга, уважать их. Уверен, что общими усилиями нам удастся сделать Нижегородскую область ещё более сильной, дружной и процветающей!", - добавил губернатор Нижегородской области.

"Желаю, чтобы радость праздника весь год жила в ваших сердцах! Пусть будут здоровы ваши близкие и родные! Счастья всем вам и благополучия!" - сказал в заключение Глуб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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