ВМЗ стал участником грантового конкурса "ОМК Партнерство" Бизнес

Выксунский металлургический завод стал участником грантового конкурса "ОМК Партнерство", сообщает пресс-служба ОМК. Проект стартовал 17 апреля в 45 городах и поселках 28 регионах России.

Бюджет конкурса грантов в 2023 году увеличен на 20%: до 28,7 млн рублей.

Победители получат гранты на реализацию своих проектов: организации – до 250 тысяч рублей, волонтеры – до 50 тысяч рублей. Заявки на конкурс можно подать через онлайн-платформу partnerstvo.omk.ru до 23 мая 2023 года включительно. Победителей компания назовет 22 июня 2023 года.

Следуя одному из главных сегодня направлений в области устойчивого развития, снижения негативного воздействия на природу, компания продолжит развивать экологическое волонтерское движение. Его участниками станут сотрудники челябинского, чусовского, альметьевского, выксунского, благовещенского, белгородского заводов ОМК, вагоноремонтной компании "ОМК Стальной путь" и металлоломной компании "ОМК Экометалл". Компания увеличила в этом году объем поддержки эковолонтеров вдвое – до 9 млн рублей.

Социальное волонтерство сохраняет актуальность и остается одним из приоритетных направлений конкурса. Возросла роль местных и волонтерских сообществ, которые могут объединить ресурсы и помочь социально уязвимым жителям: детям–сиротам, пожилым людям, неполным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Для Объединенной металлургической компании следование ESG-принципам — ключевая составляющая бизнес-стратегии. ОМК ежегодно наращивает объем социальных инвестиций: а это улучшение экологии, развитие местных сообществ, вовлечение сотрудников компании в добровольческую деятельность и многое другое. В 2023 году компания распространит грантовый конкурс и программу корпоративного добровольчества практически на все регионы, где расположены наши предприятия, увеличив объем финансирования на 20%. Мы уверены, что грантовый конкурс поможет создать новые взаимовыгодные партнерства некоммерческого сектора, бизнеса и государственных организаций, которые будут способствовать росту социальной стабильности", — отметила президент ОМК Наталья Еремина.