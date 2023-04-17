"Пятерочка" объявила о запуске уроков правильного питания в школах Нижнего Новгорода Бизнес

В рамках программы "Пятёрочка с заботой" торговая сеть запустила пилотные проекты "Школа питания" в Нижнем Новгороде и "Питание на Пятёрочку" в Перми и Сыктывкаре.

Новые проекты от "Пятёрочки" направлены на оздоровление пищевых привычек школьников и были разработаны совместно с проектом Роспотребнадзора "Здоровое питание".

В рамках проекта "Школа питания" в шести образовательных учреждениях Нижнего Новгорода на уроках технологии и внеклассных часах более 1000 ученикам 5-8 классов будут рассказывать, как самостоятельно готовить простые, но полезные блюда из доступных продуктов. Теоретические и практические уроки охватывают 11 тем, и были подготовлены, основываясь на интересах детей и их восприятии, а также с учетом основных правил здорового питания: для школьников были разработаны специальные рабочие тетради, а также Telegram-бот для интерактивных и мотивационных механик. Кроме того, программа включает в себя погружение педагогов в тему сбалансированного питания. Для учителей проведут 4 предварительные групповые онлайн-встречи с нутрициологами.

"Еда – неотъемлемая часть нашей жизни, она помогает организму поддерживать здоровье, функционировать в оптимальном режиме, наполняться энергией, поэтому так важно следить за тем, что мы потребляем в пищу. Однако мифы о том, что правильное питание – это невкусно и дорого, мешают наладить рацион. Именно поэтому мы разработали уроки, которые ориентированы на освоение концепций осознанного и сбалансированного питания. Мы считаем важным формировать правильные пищевые привычки с детства, тем самым улучшая здоровье россиян. Кроме того, мы хотим показать педагогам, школьникам и их семьям, что продукты правильного питания продаются не только в дорогих специализированных магазинах, но и в сети "Пятёрочка" по доступным ценам для каждого", - комментирует Екатерина Ефремова, менеджер направления устойчивого развития торговой сети "Пятёрочка".

"Культуру здорового питания важно прививать с юных лет. К сожалению, в семье у детей не всегда формируются правильные пищевые привычки, поэтому просветительская работа в этой области крайне важна. Это одна из приоритетных задач проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание". Мы рады, что удалось совместно с нашим давним партнером X5 Group создать комплексную программу по здоровому питанию для школьников. Особенно ценно, что она включает не только теоретическую часть, но и практическую, элементы игры и совместную работу с родителями. Это значит, что дети смогут полнее освоить важные знания, оценить преимущества здорового питания и внедрить его в свою жизнь надолго", – отметила эксперт Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения", информационный куратор проекта "Здоровое питание" Екатерина Головкова.

Содействие здоровому образу жизни – одно из ключевых направлений программы "Пятёрочка с заботой". Ранее торговая сеть запускала различные ЗОЖ-инициативы в рамках проекта "Центры местного сообщества", среди них кулинарная студия программы "Разговор о правильном питании", экскурсия "Корзина Чемпиона" и программа профилактики детского ожирения в Екатеринбурге. Сеть планирует масштабировать ЗОЖ-уроки в школах, а также прорабатывает новые инициативы.