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Общество

Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании за объекты будущего благоустройства

17 апреля 2023 18:02  [84] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году. Голосование проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Более 550 территорий было благоустроено в Нижегородской области с 2019 года благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году в проекте участвуют 24 муниципальных образования – на шесть больше, чем в 2022-м. На выбор нижегородцев представлено 114 пространств: парки, скверы, аллеи, зоны отдыха. Именно от ваших голосов зависит, какую территорию благоустроят в следующем году!", - отметил Глеб Никитин.

Голосование стартовало 15 апреля на сайте: https://golosza.ru/. Оно продлится по 31 мая. По данным на 17.00 17 апреля, свой выбор сделали уже более 6 800 жителей Нижегородской области.

Также у нижегородцев есть возможность ознакомиться с проектами и проголосовать в одном из волонтерских пунктов - в Нижегородской области их будет открыто 116. В голосовании могут принять участие жители городов и поселков области с населением больше 20 000 человек. Для общественных пространств-победителей при участии жителей будут подготовлены концепции обновления, проектно-сметная документация, а в 2024 году - выполнены работы по благоустройству по нацпроекту "Жилье и городская среда". Нововведением этого года стало то, что жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за благоустройство общественного пространства в любом районе города, а не только там, где они прописаны.

В Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Участие в онлайн-голосовании на сайте: https://golosza.ru/ займет не более пяти минут. Если пользователь на данном сайте прежде не регистрировался, то потребуется подтверждение номера телефона через СМС. После этого представится возможность изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которая, по мнению участвующего в голосовании, должна быть благоустроена в первую очередь.

Напомним, голосование за новые объекты благоустройства организовано по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

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Теги:
Глеб Никитин ФКГС
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