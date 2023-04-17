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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода и компании-операторы подписали соглашение о правилах использования электросамокатов

17 апреля 2023 18:32  [38] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заключил от имени администрации соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов с компаниями-операторами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Документ, в частности, ограничивает скорость движения самокатов до 25 км в час, а на территориях с плотным туристическим потоком – до 15 км в час, запрет использования самокатов в состоянии опьянения, запрет для детей до 7 лет без сопровождения взрослых и другие правила безопасности.

По словам мэра, в прошлом году в Нижнем Новгороде на электросамокатах совершили больше 2 миллионов поездок. По сравнению с 2021 годом их количество возросло на треть. Недавно новый вид индивидуального транспорта включили в ПДД, однако в Нижнем Новгороде уже несколько лет подряд заключаются соглашения с компаниями-операторами.

"У нас были соглашения, которые вносят определенные обязательства с каждой стороны. Это касается и размещения виртуальных парковок, и скоростного режима. Все заинтересованы в том, чтобы этот экологически чистый транспорт «последней мили» был безопасным и удобным для всех - как для пользователей, так и для пешеходов", - отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, что сервисы по аренде самокатов в Нижнем Новгороде возобновили работу с 25 марта. В 2023 году число электросамокатов на улицах областного центра составит до 4 тыс. единиц, а число парковочных зон составит 400.

Как сообщили в туристско-информационном центре Нижнего Новгорода, электросамокаты становятся настолько популярными, что для них уже составляют специальные туристические маршруты. Например, Государственный музей А.М.Горького еще в прошлом году стал предлагать экскурсию по знаковым точкам из жизни великого писателя.

Ранее сообщалось, что максимальная скорость прокатных электросамокатов будет ограничена в России с 1 марта 2023 года.
 

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Теги:
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